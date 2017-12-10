В Киеве поприветствовали пуск российских поездов в обход Украины

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Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования по железной дороге в обход Украины.



"Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", — сказал Омелян телеканалу "112 Украина", пишут РИА Новости .

В сентябре по новой дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре — пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии. С 11 декабря на нее переводят все пассажирские составы.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Работы завершили в августе 2017-го.