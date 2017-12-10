Лукашенко – IT-бизнесменам: Зарабатывая себе, не забывайте, что вы живете в конкретном государстве

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На совещании по проекту Декрета «О развитии цифровой экономики» президент призвал в погоне за прибылью не забывать об интересах государства, которое «гарантирует стабильность и безопасность».

О своем решении превратить Беларусь в IT-страну президент заявил еще летом. На сегодняшнем совещании, на котором присутствуют чиновники и представители IT-сообщества, Александр Лукашенко обсудил Декрет «О развитии цифровой экономики».

По его словам, отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения для талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций.

Александр Лукашенко подчеркнул, что тормозить существующие процессы он не хочет, да и ретроградом никогда не был. Но в то же время реализация норм декрета будет зависеть во многом от самих представителей IT-сферы. Бизнесменам же, подчеркнул президент, не надо забывать и об интересах государства.

«Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше - гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве", - сказал Александр Лукашенко.

Он заявил, что его нельзя упрекнуть в том, что деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. «Все разумные ваши инициативы и предложения будут немедленно реализованы», - подчеркнул глава государства.

«Ну а если вы создадите здесь такую прекрасную гавань, куда все приедут и будут сами на себя работать и зарабатывать, не думая о других, и даже о тех, кто у вас в компаниях будет работать… Честно говоря, не нужна мне такая гавань. Поэтому поймите меня правильно. Я человек государственный, - заметил Александр Лукашенко. - Это не противоречит вашим замыслам, побуждениям, идеям, но давайте вместе будем отвечать за этот кусок земли. Я буду гарантировать вам стабильность, невмешательство. Но порядок никто не отменял».

Также он не исключает, что нынешний проект декрета после его принятия придется дорабатывать. «Давайте вместе подумаем, обсудим, устроим мозговой штурм и попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель - создать IT-страну - была достигнута», - резюмировал президент.