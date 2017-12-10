Белорусские таможенники изъяли 15 тонн шампиньонов стоимостью около 75 тысяч белорусских рублей, которые планировали незаконно вывезти из Беларуси в Россию, об этом сообщил Государственный таможенный комитет.

Мобильная группа оперативно-поискового отдела №2 Оперативной таможни в Витебске выявила факт перегрузки крупной партии свежих шампиньонов из фуры, принадлежащей российской транспортной компании, в четыре небольших грузовика на российских номерах. В процессе проверки документов оперативники выяснили, что шампиньоны были выращены в Польше, оттуда доставлены в Литву, а после переправлены в Витебск, хотя в документах значились иные города разгрузки. Из Витебска грибы планировали незаконно вывезти несколькими партиями в Россию.

Водители транспортных средств – три гражданина РФ и украинец – рассказали, что по указанию руководителей российских фирм должны были забрать шампиньоны из Витебска, получить необходимые документы и доставить их в Москву. Они признались, что подобные манипуляции совершали и ранее.

Оперативной таможней был начат административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 Административного кодекса Беларуси ("Приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка"). Наказанием по данной статье может послужить наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией или без конфискации.