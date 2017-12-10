ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грибной сезон: таможенники изъяли 15 тонн "санкционных" шампиньонов

11.12.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские таможенники изъяли 15 тонн шампиньонов стоимостью около 75 тысяч белорусских рублей, которые планировали незаконно вывезти из Беларуси в Россию, об этом сообщил Государственный таможенный комитет.

Мобильная группа оперативно-поискового отдела №2 Оперативной таможни в Витебске выявила факт перегрузки крупной партии свежих шампиньонов из фуры, принадлежащей российской транспортной компании, в четыре небольших грузовика на российских номерах. В процессе проверки документов оперативники выяснили, что шампиньоны были выращены в Польше, оттуда доставлены в Литву, а после переправлены в Витебск, хотя в документах значились иные города разгрузки. Из Витебска грибы планировали незаконно вывезти несколькими партиями в Россию.

Водители транспортных средств – три гражданина РФ и украинец – рассказали, что по указанию руководителей российских фирм должны были забрать шампиньоны из Витебска, получить необходимые документы и доставить их в Москву. Они признались, что подобные манипуляции совершали и ранее.

Оперативной таможней был начат административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 Административного кодекса Беларуси ("Приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка"). Наказанием по данной статье может послужить наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией или без конфискации.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские грузоперевозчики незаконно пытались вывезти 15 тонн шампиньонов, но витебские таможенники раскрыли схему доставки "санкционных" грибов в Россию. Как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Киеве поприветствовали пуск российских поездов в обход Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика