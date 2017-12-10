Соленюк о смертельном ДТП под Чериковом: водитель Audi шел на обгон

Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбудил Чериковский районный отдел СК. Трагическое ДТП произошло 10 декабря вблизи деревне Шароевка Чериковского района .



© Фото: МЧС Беларуси Лобовое ДТП в Мозырском районе: двух водителей зажало в машинах

"Около часа дня 38-летний могилевчанин, управляя автомобилем Audi при совершении обгона, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada под управлением 54-летнего жителя Кричева", — рассказала Соленюк.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada погиб на месте. Его 56-летняя жена и водитель автомобиля Audi с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Предварительно, оба водителя были трезвыми, на машинах установлены зимние шины , уточнила собеседница Sputnik.

Соленюк о смертельном ДТП под Чериковым: водитель Audi шел на обгон /

В настоящее время взяты биологические анализы. В рамках уголовного дела следствием будет назначен ряд экспертных исследований, также еще будут устанавливаться все обстоятельства произошедшей трагедии.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.