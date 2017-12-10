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Соленюк о смертельном ДТП под Чериковом: водитель Audi шел на обгон
11.12.2017 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбудил Чериковский районный отдел СК.
© Фото: МЧС Беларуси
"Около часа дня 38-летний могилевчанин, управляя автомобилем Audi при совершении обгона, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada под управлением 54-летнего жителя Кричева", — рассказала Соленюк.
В результате ДТП водитель автомобиля Lada погиб на месте. Его 56-летняя жена и водитель автомобиля Audi с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Предварительно, оба водителя были трезвыми, на машинах установлены
В настоящее время взяты биологические анализы. В рамках уголовного дела следствием будет назначен ряд экспертных исследований, также еще будут устанавливаться все обстоятельства произошедшей трагедии.
Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела по факту лобового столкновения Audi...
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