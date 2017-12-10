|
"Реал" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен", "Челси" - с "Барселоной"
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Уже на первой стадии плей-офф болельщики смогут увидеть несколько противостояний с приставкой «топ». Так, «Реал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Челси» будет противостоять «Барселоне».
«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)
«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Реал» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия)
«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания)
«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция)
Матчи пройдут 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
|
Архив (Разное)
Комментарии