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"Реал" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен", "Челси" - с "Барселоной"

11.12.2017 14:26 — Разное | Tut.by  
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.


Фото: Reuters

Уже на первой стадии плей-офф болельщики смогут увидеть несколько противостояний с приставкой «топ». Так, «Реал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Челси» будет противостоять «Барселоне».

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Реал» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция)

Матчи пройдут 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта.

 
 
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

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