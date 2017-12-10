В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.



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Уже на первой стадии плей-офф болельщики смогут увидеть несколько противостояний с приставкой «топ». Так, «Реал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Челси» будет противостоять «Барселоне».

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Реал» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция)

Матчи пройдут 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта.