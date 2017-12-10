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За 20 рублей 18 копеек в Минске сдают квартиру на Новый год с уже накрытым столом. В чем подвох?

11.12.2017 14:22 — Разное | Tut.by  
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Всего за 20 рублей 18 копеек предлагают снять двухкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью в Новой Боровой для празднования Нового года. При этом в квартире будет накрыт стол на 10 человек и даже разрешают не мыть посуду после праздника.


Естественно, есть условие — написать Деду Морозу, почему именно вы заслуживаете такого подарка.

Снять квартиру может гражданин Беларуси, достигший 18 лет. Заявку можно оставить на новаяборовая.бел и здесь же написать взрослое письмо Деду Морозу с рассказом о том, что хорошего вы сделали в уходящем году и почему именно вы должны провести Новый год в квартире, где «все включено».

В квартире несколько спальных мест. Помимо стола с оливье и мандаринами, квартиросъемщика порадуют елка, фонарики, телевизор с новогодним обращением. Но самое главное действо обещают устроить на центральной площади.


Центральная площадь Новой Боровой

Там на Новый год тут будут показывать новогодние фильмы, будет и караоке. Для детей устроят новогоднее представление в стиле иммерсивного театра.

Кстати, арендодатель также обещает вызвать такси на утро для гостей — чтобы не болела голова, как добраться до дома. Ключи можно будет получить 31-го утром, а выехать вечером 1 января.

Как следует из объявления, сдается демонстрационная квартира, которую показывают потенциальным покупателям жилья в районе. Решение о том, насколько хорошо вы себя вели и заслуживаете ли необычного подарка, примет застройщик вместе с маленькими жителями Новой Боровой до 21 декабря включительно.


 
 
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