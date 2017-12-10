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В Гомеле ищут водителя, который сбил переходившего на "зеленый" дорогу пешехода и скрылся
ДТП произошло 10 декабря примерно с 16.30 до 16.50 на улице Кирова. В ГАИ просят отозваться очевидцев инцидента.
Автомобиль темного цвета на пересечении с улицей Телегина совершил наезд на 53-летнего мужчину, который переходил проезжаю часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.
После наезда водитель с места происшествия скрылся, а пешеход попал в больницу.
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ДТП произошло 10 декабря примерно с 16.30 до 16.50 на улице Кирова. В ГАИ просят отозваться очевидцев инцидента.
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