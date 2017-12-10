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Путин прибыл в Сирию и объявил о выводе войск
11.12.2017 14:31 — Разное | Ежедневник
фото: telegraf.by
Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными.
"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — сказал глава государства.
По словам Путина, за два с небольшим года российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов", передает
Президент России добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой. "Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", — сказал российский лидер.
"Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России", — подчеркнул он.
"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался", — продолжил Путин.
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Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая...
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