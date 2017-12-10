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Путин прибыл в Сирию и объявил о выводе войск

11.12.2017 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Путин прибыл в Сирию и объявил о выводе войск

фото: telegraf.by

Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — сказал глава государства. 

По словам Путина, за два с небольшим года российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов",  передает ria.ru

Президент России добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой. "Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", — сказал российский лидер. 

"Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России", — подчеркнул он.

"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался", — продолжил Путин.
Президент добавил, что "если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели". 

 
 
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Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая...

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