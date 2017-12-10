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"Меня лучше не обижать, стреляю я метко". Арина Соболенко попробовала себя в биатлоне
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, во время отпуска побывала в норвежском Шушене, где на местном стадионе испытала себя в биатлоне.
На самом деле в этом увлечении Соболенко нет ничего удивительного, ведь тренером теннисистки по общефизической подготовке является известный биатлонист, трехкратный чемпион мира Вадим Сашурин.
— Когда Вадим Леонидович сказал: «Ты не попадешь», я попала три раза подряд. Так что, дорогие мои, меня лучше не обижать, так как практика показывает — стреляю я метко, — оставила Арина Соболенко подпись под фото на своей странице в
.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, во время отпуска побывала в норвежском Шушене, где на местном стадионе испытала себя в...
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