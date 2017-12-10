Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, во время отпуска побывала в норвежском Шушене, где на местном стадионе испытала себя в биатлоне.

На самом деле в этом увлечении Соболенко нет ничего удивительного, ведь тренером теннисистки по общефизической подготовке является известный биатлонист, трехкратный чемпион мира Вадим Сашурин.

— Когда Вадим Леонидович сказал: «Ты не попадешь», я попала три раза подряд. Так что, дорогие мои, меня лучше не обижать, так как практика показывает — стреляю я метко, — оставила Арина Соболенко подпись под фото на своей странице в инстаграме .

Когда Вадим Леонидович сказал «ты не попадёшь» Я попала три раза подряд так что дорогие мои меня лучше не обижать, так как практика показывает, стреляю я метко Публикация от ARINA (@sabalenka_aryna) Дек 9 2017 в 3:22 PST

Публикация от ARINA (@sabalenka_aryna) Дек 8 2017 в 3:19 PST

OMG what an amazing nature here Публикация от ARINA (@sabalenka_aryna) Дек 8 2017 в 8:11 PST

Публикация от ARINA (@sabalenka_aryna) Дек 9 2017 в 7:47 PST

In love with this place Публикация от ARINA (@sabalenka_aryna) Дек 9 2017 в 11:03 PST

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