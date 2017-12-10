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Российские спортсмены согласились ехать на Игры-2018 под нейтральным флагом

11.12.2017 14:47 — Разное | Tut.by  
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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала спортсменов, решивших принять участие в зимних Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявила председатель комиссии Софья Великая.


Фото: Reuters

Заседание комиссии прошло в понедельник в здании ОКР. Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

— Сегодня мы провели заседание, обсуждали принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об участии наших спортсменов под нейтральным статусом. Задача комиссии была собрать мнения и понять позиции наших спортсменов, что они думают об участии в Играх лично. Мы рассмотрели ряд обращений, видеосообщения тех, кто находится на соревнованиях, переговорили со всеми спортсменами зимних видов спорта. Позиция спортсменов — большинство хотят участвовать в Олимпийских играх, — сказала Великая.

— Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию, — добавила глава комиссии спортсменов.

МОК 5 декабря приостановил членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Играх-2018 под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх-2018 в статусе «олимпиец из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 
 
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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала спортсменов, решивших принять участие в зимних Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом...

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