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Лукашенко: в IT немного опаздываем, потому что много разговаривали
11.12.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь твердо определилась —
"Немножко, правда, опаздываем, потому что много разговаривали, рассуждали, в то время как ведущие державы уже семимильными шагами в этом направлении двигаются", — сказал Лукашенко.
Новым декретом предусмотрен целый
"Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше — гавань. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве", — сказал Лукашенко.
Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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