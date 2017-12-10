Лукашенко: в IT немного опаздываем, потому что много разговаривали /

Беларусь твердо определилась — цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития , подчеркнул президент Александр Лукашенко в ходе совещания, на котором главе государства представлен ожидаемый в IT-сфере проект декрета "О развитии цифровой экономики".

"Немножко, правда, опаздываем, потому что много разговаривали, рассуждали, в то время как ведущие державы уже семимильными шагами в этом направлении двигаются", — сказал Лукашенко.

Новым декретом предусмотрен целый комплекс мер по развитию IT-сферы в стране . В частности, специальный режим для Парка высоких технологий будет продлен до 2049 года, документом предполагается внедрение новых финансовых инструментов и технологий, таких как блокчейн. Процедура совершения сделок будет упрощена, неэффективные налоги на услуги иностранных организаций отменены. Фактически всем, кто хочет на этой новой волне заработать состояние, дается "зеленый свет", но при этом важно помнить и об интересах государства, подчеркнул президент.

"Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше — гавань. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве", — сказал Лукашенко.

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