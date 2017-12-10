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Прокопеня: Лукашенко подпишет суперлиберальный вариант «ИТ-декрета»

11.12.2017 15:14 — Разное | Ежедневник  
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Прокопеня: Лукашенко подпишет суперлиберальный вариант «ИТ-декрета»

Руководитель компании VP Capital Виктор Прокопеня поделился на своей странице в Фейсбуке итогами совещания по цифровой экономике у президента и поздравил отечественных айтишников.

«Декрет будет подписан до конца этого года - cупер либеральный вариант с поддержкой всех способов применения блокчейна, отсутствием бюрократии, полной свободы в найме иностранных специалистов, поддержкой образования, институтов английского права», -  написал Виктор Прокопеня на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что президент поддержал идею существенно улучшить качество обучения английскому языку, чтобы каждый ребенок мог свободно говорить после школы на английском, а количество подготавливаемых IT-специалистов будет увеличено в разы".

 
 
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Руководитель компании VP Capital Виктор Прокопеня поделился на своей странице в Фейсбуке итогами совещания по цифровой экономике у президента и поздравил...

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