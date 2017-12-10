ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Решил начать с малого - отжиманий с коленок". Как парень за 5 лет стал чемпионом страны по воркауту

11.12.2017 15:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еще пять лет назад Кирилл Климонтов не мог подтянуться ни разу и имел лишний вес. Сейчас же парень крутит на турнике сальто, и его фигура вызывает восторг у противоположного пола. С воркаутером, который работает сварщиком, поговорило «Минск-Новости».


Фото: minsknews.by

«Как-то пришел с друзьями на школьный стадион, где были турники»

— В школе я не особо любил уроки физкультуры, — вспоминает Кирилл, — особенно сдавать нормативы. Не мог ни подтягиваться, ни отжиматься, ни прыгать в высоту, длину… Спортом ни капельки не интересовался. Любил вкусно поесть — бабушка постоянно готовила блинчики. Словом, был лентяем.

— Все началось с…

— Как-то пришел с друзьями на школьный стадион, где были турники. А там спортивного вида парни соперничали в количестве подтягиваний. Глядя на них, загорелся. Решил начать с малого — отжиманий с коленок. Нашел в Интернете программы, которые способствуют увеличению количества подходов. Стал заниматься. И так раззадорился, что тренировался каждый день.

— Сколько времени ушло на то, чтобы начать подтягиваться 10 раз?

— Два месяца. Уже на брусьях делал 15 отжиманий. Но хотелось большего. Как раз в это время в Беларусь с показательными выступлениями приехал Денис Минин. Это один из первых представителей воркаута на постсоветском пространстве. В Минске он организовал мастер-класс на площадке в военном городке. Пришло много ребят — около 500. Помню, его встречали, как звезду — громко, с овациями. Он и его команда из 4−5 человек показывали собравшимся, что такое воркаут. Это был выход силой, подтягивание на одной руке, передний вис, «флажок» и многое другое. Все были в восторге!

— Какой элемент больше всего захотелось научиться выполнять?

— Подтягивание на одной руке, передний вис и «флажок». Эффектные элементы, которые тогда мне казались чем-то запредельным. С друзьями начали пробовать разные трюки на школьном стадионе. Правда, предварительно нашли в Интернете обучающее видео, чтобы легче и быстрее добиться результата. Чуть позже приобрел тренажер с брусьями, турником и кольцами, купил две гири — 24 и 32 кг. Этого и сейчас хватает для домашних тренировок.

«Позволяю себе булочки»

— Участвуете в соревнованиях по воркауту?

— Занимал первое, второе места. В этом году побеждал на чемпионатах страны, но в состязаниях не участвовали сильные соперники — Максим Трухоновец и Женя Лось. Что представляют собой наши соревнования? Это троеборье: подтягивание с утяжелением 32 кг, отжимание на брусьях с 48 кг и количество выходов силой. Мои рекорды в этих видах — 16, 22 и 12 раз соответственно.

— Как изменилось ваше питание?

— В моем рационе много каши, мясо, яйца, творог. Чаще всего готовлю сам. Из сладкого позволяю себе зефир. Это быстрые углеводы, которые дают заряд энергии. Перед самой тренировкой съедаю две штуки. Подсмотрел у Макса Трухоновца, когда он поставил рекорд для Книги рекордов Гиннесса. Позволяю себе булочки. Во время занятий лишние калории уходят.

— Некоторые парни, мужчины стесняются приходить на площадку с турниками, чтобы их не высмеяли за мизерное количество подтягиваний…

— Никто не подтрунивает над теми, кто не дружит с турником. Наоборот, наши ребята помогают новичкам, подсказывают, с каких упражнений начать, какими должны быть периодичность занятий, рацион питания. Приходят и девушки. Они стараются освоить упражнения, трюки, тянутся за парнями. А опытные воркаутеры им помогают.

— Предположу, что вы работаете тренером в тренажерном зале.

— Нет, я сварщик. Мне нравится работать с металлом. Точнее управлять им.

Читайте также
Сможете ли вы угадать, кто из этих минчан был самым быстрым на варежковом забеге? Тест
«Нас со старшей дочерью за подруг принимают». Как многодетные мамы находят время на тверк и Ironman
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще 5 лет назад Кирилл Климонтов не мог ни разу подтянуться, имел лишний вес.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске продали бывшее здание библиотеки имени Якуба Коласа. Потребовалось 2 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика