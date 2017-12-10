Еще пять лет назад Кирилл Климонтов не мог подтянуться ни разу и имел лишний вес. Сейчас же парень крутит на турнике сальто, и его фигура вызывает восторг у противоположного пола. С воркаутером, который работает сварщиком, поговорило «Минск-Новости» .



Фото: minsknews.by

«Как-то пришел с друзьями на школьный стадион, где были турники»

— В школе я не особо любил уроки физкультуры, — вспоминает Кирилл, — особенно сдавать нормативы. Не мог ни подтягиваться, ни отжиматься, ни прыгать в высоту, длину… Спортом ни капельки не интересовался. Любил вкусно поесть — бабушка постоянно готовила блинчики. Словом, был лентяем.

— Все началось с…

— Как-то пришел с друзьями на школьный стадион, где были турники. А там спортивного вида парни соперничали в количестве подтягиваний. Глядя на них, загорелся. Решил начать с малого — отжиманий с коленок. Нашел в Интернете программы, которые способствуют увеличению количества подходов. Стал заниматься. И так раззадорился, что тренировался каждый день.

— Сколько времени ушло на то, чтобы начать подтягиваться 10 раз?

— Два месяца. Уже на брусьях делал 15 отжиманий. Но хотелось большего. Как раз в это время в Беларусь с показательными выступлениями приехал Денис Минин. Это один из первых представителей воркаута на постсоветском пространстве. В Минске он организовал мастер-класс на площадке в военном городке. Пришло много ребят — около 500. Помню, его встречали, как звезду — громко, с овациями. Он и его команда из 4−5 человек показывали собравшимся, что такое воркаут. Это был выход силой, подтягивание на одной руке, передний вис, «флажок» и многое другое. Все были в восторге!

— Какой элемент больше всего захотелось научиться выполнять?

— Подтягивание на одной руке, передний вис и «флажок». Эффектные элементы, которые тогда мне казались чем-то запредельным. С друзьями начали пробовать разные трюки на школьном стадионе. Правда, предварительно нашли в Интернете обучающее видео, чтобы легче и быстрее добиться результата. Чуть позже приобрел тренажер с брусьями, турником и кольцами, купил две гири — 24 и 32 кг. Этого и сейчас хватает для домашних тренировок.

«Позволяю себе булочки»

— Участвуете в соревнованиях по воркауту?

— Занимал первое, второе места. В этом году побеждал на чемпионатах страны, но в состязаниях не участвовали сильные соперники — Максим Трухоновец и Женя Лось. Что представляют собой наши соревнования? Это троеборье: подтягивание с утяжелением 32 кг, отжимание на брусьях с 48 кг и количество выходов силой. Мои рекорды в этих видах — 16, 22 и 12 раз соответственно.

— Как изменилось ваше питание?

— В моем рационе много каши, мясо, яйца, творог. Чаще всего готовлю сам. Из сладкого позволяю себе зефир. Это быстрые углеводы, которые дают заряд энергии. Перед самой тренировкой съедаю две штуки. Подсмотрел у Макса Трухоновца, когда он поставил рекорд для Книги рекордов Гиннесса. Позволяю себе булочки. Во время занятий лишние калории уходят.

— Некоторые парни, мужчины стесняются приходить на площадку с турниками, чтобы их не высмеяли за мизерное количество подтягиваний…

— Никто не подтрунивает над теми, кто не дружит с турником. Наоборот, наши ребята помогают новичкам, подсказывают, с каких упражнений начать, какими должны быть периодичность занятий, рацион питания. Приходят и девушки. Они стараются освоить упражнения, трюки, тянутся за парнями. А опытные воркаутеры им помогают.

— Предположу, что вы работаете тренером в тренажерном зале.

— Нет, я сварщик. Мне нравится работать с металлом. Точнее управлять им.