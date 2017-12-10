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В Витебске продали бывшее здание библиотеки имени Якуба Коласа. Потребовалось 2 года

11.12.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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В Витебске с аукциона за 39,6 тысячи рублей продали дом № 7 на улице 39-й Армии, где размещалась детская библиотека имени Якуба Коласа.


Фото: Александр Воронов

Построенное в 1978 году 1-этажное кирпичное здание площадью 272,4 м заинтересовало только одного покупателя, поэтому аукцион признан несостоявшимся. Единственный участник приобрел недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%.

Этот объект отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома пытался продать в течение 2 лет. Начальную цену здания снизили на 80%, и только после этого оно заинтересовало покупателя.

По условиям продажи, новый владелец может разместить здесь объект спортивного назначения, торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Земельный участок площадью 0,07 гектара покупатель получил в аренду на 25 лет, сообщает фонд «Витебскоблимущество».

 
Теги: Витебск
 
 
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Начальную цену здания снизили на 80%, и только после этого оно заинтересовало покупателя.

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