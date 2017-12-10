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Наушники Xiaomi с шумодавом оценили в 45 долларов

11.12.2017 15:36 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi представила наушники Mi Noise Cancelling с системой шумоподавления. Об этом сообщает gagadget.com.


Двухдрайверные динамические наушники плотно прилегают к слуховому проходу и оснащаются системой активного подавления шумов в диапазоне 50−1500 Гц с независимым питанием.

Внутри алюминиевого корпуса пульта находится батарея емкостью 55 мАч, которая рассчитана на 12 часов работы функции шумоподавления и заряжается через порт Micro USB. С помощью переключателя можно настроить интенсивность подавления (сильное — среднее — отключено), mini-jack угловой.


Производитель отмечает, что благодаря технологии подавления шумов пользователям не нужно выкручивать громкость на максимум, чтобы заглушить посторонние звуки в шумных местах. Xiaomi также заявляет о поддержке звука высокого разрешения Hi-Res Audio.

В Китае цена наушников Xiaomi Mi Noise Cancelling составляет около 45 долларов, а продажи начнутся уже 12 декабря.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные наушники:

 
 
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Внутри алюминиевого корпуса пульта находится батарея емкостью 55 мАч, которая рассчитана на 12 часов работы.

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