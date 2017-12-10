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Один из восьми классических Ferrari для Ле-Мана продали за 18 миллионов долларов

11.12.2017 15:35 — Разное | Tut.by  
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Редкий Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti продали на нью-йоркских торгах аукционного дома Sotheby’s за 17,99 миллиона долларов. В 1959 году этот автомобиль, подготовленный к гонкам на заводе марки, стал третьим в классе и пятым в общем зачете гонки «24 часа Ле-Мана», пишет motor.ru.


Проданный экземпляр с номером шасси «1451 GT» — один из восьми California Spider, который получил полностью алюминиевый кузов. Автомобиль построен в соответствии с гоночной спецификацией и оснащен 3,0-литровым двигателем V12 мощностью 266 лошадиных сил.

За последние десятилетия Ferrari 250 GT LWB несколько раз сменил владельца и неоднократно участвовал в гонках классических автомобилей и конкурсах элегантности. В 2008 году автомобиль получил сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий, что у него сохранилось оригинальное шасси, двигатель, коробка передач и задний дифференциал.







В 2010 году специалисты компании Motion Products провели полную реставрацию автомобиля, в том числе восстановили оригинальную лемановскую ливрею.

 
 
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Проданный экземпляр с номером шасси "1451 GT" - один из восьми California Spider, который получил полностью алюминиевый кузов.

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