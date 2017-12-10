Лукашенко назначил новых руководителей Службы безопасности и ОАЦ





О принятых Александром Лукашенко кадровых решениях рассказал журналистам Государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась после совещания Президента с руководителями ряда силовых структур.

Начальником Службы безопасности президента назначен полковник Шахраев Дмитрий Васильевич, ранее занимавший должность заместителя начальника Службы безопасности Президента и в последнее время исполнявший обязанности начальника Оперативно – аналитического центра.

Начальником Оперативно – аналитического центра назначен полковник Павлюченко Андрей Юрьевич. Он ранее занимал должность начальника Службы безопасности Президента, пишет sb.by .

Станислав Зась обратил особое внимание на то, что оба офицера хорошо зарекомендовали себя в работе на прежних должностях и принятое решение в наибольшей степени учитывает их деловые качества: «Полковник Павлюченко успешно работал в должности начальника Службы безопасности Президента. К нему нет никаких претензий. Но, учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение… Полковник Шахраев справился с задачей, которая пред ним стояла в ОАЦ – встряхнуть коллектив, навести порядок и наладить работу».

Совещание у президента, по совам Станислава Зася, было посвящено борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в целом: «Акцент сделан на работе двух подразделений – Службы безопасности Президента и Оперативно-аналитического центра при Президенте. Рассматривалось текущее состояние дел и задачи, которые решаются этими двумя структурами».