ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет в Лиге Европы с "Црвеной Звездой"

11.12.2017 15:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги Европы.


Фото: Reuters

ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с бывшим соперником БАТЭ — сербской «Црвеной Звездой», а киевское «Динамо» Александра Хацкевича будет противостоять греческому клубу АЕК.

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Ницца» (Франция) — «Локомотив» (Россия)

«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико (Испания)

«Спартак» (Россия) — «Атлетик» (Испания)

АЕК (Греция) — «Динамо» Киев (Украина)

«Селтик» (Шотландия) — «Зенит» (Россия)

«Наполи» (Италия) — «Ред Булл» Лейпциг (Германия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия)

«Лион» (Франция) — «Вильяреал» (Испания)

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Ред Булл» Зальцбург (Австрия)

«Партизан» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)

«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия)

«Астана» (Kазахстан) — «Спортинг» (Португалия)

«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия)

«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия)

Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Наушники Xiaomi с шумодавом оценили в 45 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика