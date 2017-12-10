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ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет в Лиге Европы с "Црвеной Звездой"
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с бывшим соперником БАТЭ — сербской «Црвеной Звездой», а киевское «Динамо» Александра Хацкевича будет противостоять греческому клубу АЕК.
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия)
«Ницца» (Франция) — «Локомотив» (Россия)
«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико (Испания)
«Спартак» (Россия) — «Атлетик» (Испания)
АЕК (Греция) — «Динамо» Киев (Украина)
«Селтик» (Шотландия) — «Зенит» (Россия)
«Наполи» (Италия) — «Ред Булл» Лейпциг (Германия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия)
«Лион» (Франция) — «Вильяреал» (Испания)
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Ред Булл» Зальцбург (Австрия)
«Партизан» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)
«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия)
«Астана» (Kазахстан) — «Спортинг» (Португалия)
«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия)
«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия)
Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля.
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
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