Иван Мацкевич: если дано богом, человек обязательно это получит /

Во вторник 12 декабря в Национальном драматическом театре имени Максима Горького состоится церемония прощания с заслуженным артистом страны Иваном Мацкевичем .

Артист ушел из жизни накануне, 10 декабря, ему было 70 лет. Как ранее сообщили в театре, в 12:00 начнется панихида, во время которой поклонники артиста и его близкие смогут с ним проститься. В 13:00 пройдут похороны.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Скончался заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич

Радио Sputnik Беларусь предлагает слушателям вспомнить голос известного актера и то, как он говорил о своей жизни в театре.

"Почти вся жизнь здесь — в театре, это и работа, и друзья, и коллеги, и родные люди. Приятно стоять на авансцене, когда там монолог какой-то содержательный, но самое главное — первое слово, вот выходишь на сцену, сказал слово первое, и ты уже чувствуешь, как пойдет дальше", — рассказывал Мацкевич.

Для артиста было очень важным правильно настроиться перед выходом на сцену. Существовал и определенный ритуал, который Иван Иванович старался соблюдать.

"Нужно только одеться, надеть костюм на себя, посидеть немножко,посмотреть на себя, нравишься не нравишься сам себе, перекреститься и на сцену", — говорил Мацкевич.

Артист философски относился к тому, что его творческая биография складывалась по-разному — были периоды активной работы и периоды затишья, после которого Мацкевич вновь выходил на сцену.

"Будут давать, значит, буду играть. Не будут давать, не буду играть, значит, буду в простое. То, что дано человеку богом, он обязательно это получит", — говорил артист.

Весной 2017 года Иван Иванович отметил свой 70-летний юбилей. 20 лет мэтр играл на сцене горьковского театра в Минске, в его творческой биографии есть и яркие киноработы, хорошо знакомые зрителям.

Воспоминания заслуженного артиста Беларуси Ивана Мацкевича о жизни в театре и вне его слушайте на радио Sputnik Беларусь.