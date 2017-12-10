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Иван Мацкевич: если дано богом, человек обязательно это получит
11.12.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Во вторник 12 декабря в Национальном драматическом театре имени Максима Горького состоится
Артист ушел из жизни накануне, 10 декабря, ему было 70 лет. Как ранее сообщили в театре, в 12:00 начнется панихида, во время которой поклонники артиста и его близкие смогут с ним проститься. В 13:00 пройдут похороны.
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Радио Sputnik Беларусь предлагает слушателям вспомнить голос известного актера и то, как он говорил о своей жизни в театре.
"Почти вся жизнь здесь — в театре, это и работа, и друзья, и коллеги, и родные люди. Приятно стоять на авансцене, когда там монолог какой-то содержательный, но самое главное — первое слово, вот выходишь на сцену, сказал слово первое, и ты уже чувствуешь, как пойдет дальше", — рассказывал Мацкевич.
Для артиста было очень важным правильно настроиться перед выходом на сцену. Существовал и определенный ритуал, который Иван Иванович старался соблюдать.
"Нужно только одеться, надеть костюм на себя, посидеть немножко,посмотреть на себя, нравишься не нравишься сам себе, перекреститься и на сцену", — говорил Мацкевич.
Артист философски относился к тому, что его творческая биография складывалась по-разному — были периоды активной работы и периоды затишья, после которого Мацкевич вновь выходил на сцену.
"Будут давать, значит, буду играть. Не будут давать, не буду играть, значит, буду в простое. То, что дано человеку богом, он обязательно это получит", — говорил артист.
Весной 2017 года Иван Иванович отметил свой 70-летний юбилей. 20 лет мэтр играл на сцене горьковского театра в Минске, в его творческой биографии есть и яркие киноработы, хорошо знакомые зрителям.
Воспоминания заслуженного артиста Беларуси Ивана Мацкевича о жизни в театре и вне его слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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На радио Sputnik Беларусь ― воспоминания заслуженного артиста страны Ивана Мацкевича о своей жизни в театре и вне его; прощание с мэтром белорусской театральной...
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