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Проедут грузовики и танки: на что способен понтонный мост

11.12.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье 10 декабря два берега Припяти связал новый мост, оперативно установленный вместо разрушенного старого. Белорусские военные за короткий срок смогли навести переправу и организовали движение автомобильного транспорта. Рассказываем, как работает понтонный мост, насколько надежны понтоны и что можно по ним перевозить.

Для чего наводится понтонный мост?

Понтонный мост — конструкция для решения одной единственной задачи — переправы техники с одного берега на другой. Главное достоинство — быстрое наведение и высокая грузоподъемность.


Фото: Минобороны России

Например, в 1979 году 1257-й отдельный понтонно-мостовой батальон подполковника А. Скрягина навел мост через реку Эльба у селения Горни Почапли в Чехословакии всего за 14 минут.

Если ширина реки очень большая, то из отдельных секций собирают понтонный паром. Такие конструкции могут выдержать до 170 т груза, например, подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

Какие понтоны использовались на Припяти?

При наведении переправы на Припяти использовался понтонно-мостовой парк ПМП-М. Грузоподъемность моста — 60 тонн, этого с лихвой хватит даже для того, чтобы провести танки (вес основного боевого танка белорусской армии Т-72Б — 44,5 тонны). Длина наведенного моста составляет 146,7 метра, он состоит из 22 секций.


Фото: vsr.mil.by

Понтоны изготовлены из стали, причем верхняя палуба - из толстолистовой упрочненной стали, выдерживающей тяжелые гусеничные грузы.

Норматив по наведению металлического 60-тонного моста длиной 227 метров составляет 30 минут. Работать можно при скорости течения до 3 м/сек и волнении до 2 баллов.

А еще из комплекта ПМП-М можно собрать, например, 10 паромов грузоподъемностью 60 тонн. По нормативам на это отведено всего 8 минут. Длина одного парома 20,25 м, ширина проезжей части — 6,55 м.

Как это работает?

Обычно для выгрузки одного звена моста на воду КрАЗ-255 В задним ходом заезжает в воду так, чтобы вода покрыла половину заднего колеса. 

Понтонер, дергая за веревку, отпирает замок, и звено по роликам платформы съезжает в воду и раскрывается.


Фото: popmeсh.ru

После сборки моста каждая его понтонная часть закрепляется на воде с помощью якоря, который выбрасывается на расстояние до 20 метров. Это необходимо для большей устойчивости моста и с целью противостоять течению. На воде саперам помогают в работе буксирно-моторные катера БМК-130М.

А понтон не утонет?

Внутри металлический понтон разделен на секции — своеобразные отсеки. Это сделано для его непотопляемости. В случае повреждения одной секции остальные удержат его на плаву.

Понтон имеет три секции: носовую, среднюю и кормовую. Они соединяются между собой жесткими сцепками на уровне днища и палубы. После того, как звено превращается в жесткую конструкцию, аналогичным способом объединяются отдельные понтоны.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А еще понтоны очень надежны, хотя такой мост строится всего на пару часов, простоять он может очень долгое время.

В соседней России такие комплекты ПМП охотно используют нефтяники и газовики, работающие в Западной Сибири. Собранные плавучие платформы они используют для буровых вышек или насосных станций. Чтобы не иметь проблем с плавучестью, понтоны заполняют пенопластом, такое звено потопить практически невозможно.

Что, если речку скует лед?

Заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады подполковник Валерий Журавлев рассказал, что к тому моменту, как Припять скует лед, будет готова замена понтонному мосту, но если будет необходимость, военные смогут сохранить переправу даже в таких сложных условиях.


Изображение: youtube.com

Кстати, белорусским военным не привыкать работать в сложных условиях. Например, во время учений в феврале прошлого года бойцы понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады смогли навести переправу при толщине льда 15−20 см. Военнослужащие буквально прорубались сквозь него.


Корреспондент ВоенТВ со специальными маячками. Изображение: youtube.com

Движение по понтонному мосту возможно даже ночью — для этого в арсенале белорусских военных есть специальные маяки. Такой светящийся диск может запросто выдержать наезд грузовика.

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Норматив по наведению 60-тонного моста длиной 227 метров составляет 30 минут.

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