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Ниже прогноза. На сколько в Беларуси с начала года выросли цены на товары и платные услуги

11.12.2017 16:05 — Разное | Tut.by  
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В ноябре инфляция в Беларуси составила 0,5%, сообщает Белстат. Больше всего в прошлом месяце подорожали платные услуги — на 0,8%. Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,5%, а непродовольственные — на 0,1%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В январе-ноябре инфляция в Беларуси составила 4,4%. Заметнее всего подорожали за 11 месяцев услуги (+9%). Непродовольственные товары стали дороже на 2,8%, а продовольственные — на 3,4%.

В сентябре президент высказался о необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования. «Вы должны видеть — пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут», — сказал Александр Лукашенко 14 сентября, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

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