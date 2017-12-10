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Ниже прогноза. На сколько в Беларуси с начала года выросли цены на товары и платные услуги
В ноябре инфляция в Беларуси составила 0,5%, сообщает Белстат. Больше всего в прошлом месяце подорожали платные услуги — на 0,8%. Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,5%, а непродовольственные — на 0,1%.
В январе-ноябре инфляция в Беларуси составила 4,4%. Заметнее всего подорожали за 11 месяцев услуги (+9%). Непродовольственные товары стали дороже на 2,8%, а продовольственные — на 3,4%.
В сентябре президент
Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.
За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси
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Товары и платные услуги в ноябре подорожали на 0,5%
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