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Видеофакт: уборка снега с помощью гироскутера в Речице
11.12.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео сняла Алена Мирная, живущая в Речице, и разместила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Известно, что она убирала снег возле бани на улице Жиляка районного центра, где девушка работает парикмахером.
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Жительница Речицы приспособила гироскутер для уборки снега. Смотрите на видео, как "механизировать" чистку дорожек.
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