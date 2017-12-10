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Видеофакт: уборка снега с помощью гироскутера в Речице

11.12.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео сняла Алена Мирная, живущая в Речице, и разместила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что она убирала снег возле бани на улице Жиляка районного центра, где девушка работает парикмахером.

 
 
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Жительница Речицы приспособила гироскутер для уборки снега. Смотрите на видео, как "механизировать" чистку дорожек.

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