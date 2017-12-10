ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 января при смене владельца автомобиля техосмотр не нужно проходить заново

11.12.2017 16:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Об этом сообщается на сайте Национального центра правовой информации.


Совет министров Республики Беларусь принял постановление от 6 декабря 2017 г. № 933, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении (утверждено постановлением Совета министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630).

Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра. Так, отметка переносится при:

  • внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
  • выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра;
  • госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На перекрестке в Рогачеве столкнулись две легковушки и микроавтобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика