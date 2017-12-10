С 1 января при смене владельца автомобиля техосмотр не нужно проходить заново

В Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Об этом сообщается на сайте Национального центра правовой информации.





Совет министров Республики Беларусь принял постановление от 6 декабря 2017 г. № 933, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении (утверждено постановлением Совета министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630).

Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра. Так, отметка переносится при:

внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства;

выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра;

госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.