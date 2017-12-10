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С 1 января при смене владельца автомобиля техосмотр не нужно проходить заново
В Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Об этом
Совет министров Республики Беларусь принял постановление от 6 декабря 2017 г. № 933, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении (утверждено постановлением Совета министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630).
Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра. Так, отметка переносится при:
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
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Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
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