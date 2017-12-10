На перекрестке в Рогачеве столкнулись две легковушки и микроавтобус

ДТП с участием трех авто произошло 11 декабря, около 12.00. От удара микроавтобус перевернулся. Фото с места аварии появились на сайте Slova.by.





Столкновение произошло на пересечении улиц Калинина и Лермонтова. Известно, что перекресток не оборудован светофором.









Серьезно пострадали не только машины, но и люди. Один из водителей транспортного средства доставлен в Рогачевскую ЦРБ.



