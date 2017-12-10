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На перекрестке в Рогачеве столкнулись две легковушки и микроавтобус

11.12.2017 16:32 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием трех авто произошло 11 декабря, около 12.00. От удара микроавтобус перевернулся. Фото с места аварии появились на сайте Slova.by.


Столкновение произошло на пересечении улиц Калинина и Лермонтова. Известно, что перекресток не оборудован светофором.



Серьезно пострадали не только машины, но и люди. Один из водителей транспортного средства доставлен в Рогачевскую ЦРБ.


 
 
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ДТП с участием трех авто произошло 11 декабря примерно в 12.00. От удара микроавтобус перевернулся.

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