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На перекрестке в Рогачеве столкнулись две легковушки и микроавтобус
ДТП с участием трех авто произошло 11 декабря, около 12.00. От удара микроавтобус перевернулся. Фото с места аварии
Столкновение произошло на пересечении улиц Калинина и Лермонтова. Известно, что перекресток не оборудован светофором.
Серьезно пострадали не только машины, но и люди. Один из водителей транспортного средства доставлен в Рогачевскую ЦРБ.
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ДТП с участием трех авто произошло 11 декабря примерно в 12.00. От удара микроавтобус перевернулся.
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