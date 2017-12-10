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Впервые за 18 лет: Минздрав изменил нормы питания в Украине

11.12.2017 16:49 — Разное | Ежедневник  
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Впервые за 18 лет: Минздрав изменил нормы питания в Украине

Указ опубликован на портале Верховной рады сегодня.

Взрослому населению ведомство порекомендовало снизить суточное потребление углеводов (норма понижена на 50 граммов), но есть больше белка (на 12 граммов) и жиров (на 15 граммов), передаёт РИА Новости.

Детям и подросткам украинский Минздрав в среднем на 15% снизил суточную норму по калориям. Рекомендация ведомства — детям есть меньше сладкого (источник быстрых углеводов), а подросткам — больше мяса (белков), меньше жира (сало, масло) и углеводов.

В министерстве новые нормы считают более сбалансированными и полезными для здоровья. В частности, старые рекомендации были завышенными по углеводам, что провоцировало у детей появление лишнего веса и развитие ожирения. Подросткам же нужно "наращивать массу", для чего особенно полезна белковая пища.

 
 
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Указ опубликован на портале Верховной рады сегодня.

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