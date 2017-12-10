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Еще один пассажир Uber пострадал в аварии в Минске. Родственники узнали о ДТП от врачей
В аварии, которая произошла в ночь на 9 декабря в Минске, пострадал пассажир Uber. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам матери пострадавшего, компания-перевозчик с ними не связывалась.
Как выяснилось, в аварии пострадал 25-летний футболист. Как
Авария произошла на МКАД недалеко от улицы Скорины. Нам удалось связаться с матерью пострадавшего Ольгой.
— Пока мы знаем об аварии только со слов сына. Он помнит, в какую машину он садился, что скорость была высокой, что будто бы водитель уснул за рулем, что был пристегнут. Пока подробностей мы не знаем и сын тоже не может рассказать: на все вопросы он только мотает головой. О том, что сын попал в аварию, мы узнали от врачей. Они должны были делать нам операцию и требовалось наше согласие. Операция длилась шесть часов и Пашу уже перевели из реанимации в палату. Кормим со шприца, — рассказала мама пострадавшего.
По словам Ольги, компания Uber c ними не связывалась.
— Мы нашли номер телефона в интернете и нам предложили написать официальное обращение — это можно сделать в течение 24-х часов. Но мы не стали этого делать, потому что у нас есть другие проблемы.
Напомним, недавно в страшной аварии, также погиб пассажир Uber. Авария
Будет дополнено.
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Пострадавший перенес операцию и выздоравливает.
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