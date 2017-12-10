Совмин разрешил переносить штамп о техосмотре при покупке авто

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Совет министров Беларуси внес коррективы в положение о порядке проведения гостехосмотра автомобилей и их допуска к участию в дорожном движении, соответствующие уточнения закреплены в постановлении №933 от 6 декабря 20170-го.

Тема техосмотра вновь начала волновать многих белорусов в первую половину декабря: выяснилось, что более половины автомобилей в республике ездят без пройденной процедуры .

В понедельник же стало известно о том, что Совмин внес изменения в положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении.

Например, отметку о прохождении техосмотра будут переносить и при внесении изменений в техпаспорт, а также при выдаче дубликата сертификата о регистрации транспортного средства и при выдаче нового документа о прохождении.

Кроме того, отметку будут переносить и при регистрации машины новым собственником — это упростит жизнь многим автовладельцам.

Вступят в силу изменения уже с 1 января следующего года.