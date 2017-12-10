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В борьбе с исламским экстремизмом должна повышаться роль общества

11.12.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ученые эксперты из МГИМО подготовили аналитический доклад, посвященный исламскому экстремизму, который на сегодняшний день является серьезной проблемой, как для стран Центральной Азии, так и на Кавказе и в самой России.

По словам, директора Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана при МГИМО Андрея Казанцева тема доклада актуальна в связи с большим количеством террористических актов.

Внимание экспертов в ходе исследовательской работы было уделено ситуации в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане и Грузии.

Андрей Казанцев отметил, что ситуация в Украине, Армении и Беларуси не анализировалась по объективным причинам, так как в этих странах эта проблема отсутствует.

"Сейчас ситуация в Сирии и Ираке кардинально меняется — силы Исламского государства (террористической группировки запрещенной в ряде стран). В этих странах было много выходцев с постсоветского пространства. Сейчас идет процесс их перебазирования. Основные направления — Афганистан и Африка", — добавил эксперт.

По его словам, в России силовая компонента борьбы с терроризмом оказалась очень эффективной. На Кавказе удалось противостоять продвижению ИГ в регионе.

Вместе с тем, Андрей Казанцев сказал, что необходимо развивать и несиловое противодействие терроризму. В России необходимо повысить участие общества в работе с жертвами радикализации, чтобы противодействовать исламизму. Потому, что вербовка новых членов в исламистские группировки происходит среди незащищенных слоев населения: молодежи, людей, которые переживают мировоззренческий кризис, а также одиноких граждан.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана при МГИМО Леонид Гусев рассказал, что наблюдаются изменения в способах финансировании радикального ислама на постсоветском пространстве.

Наряду с традиционными источниками в виде доходов от наркотрафика и дотаций из исламских фондов, появляются легальные источники средств.

"Последние несколько лет в Центральной Азии появилась новая тенденция — легальные магазины, которые закупают и продают товары, а прибыль от их деятельности идет на финансирование террористической деятельности", — добавил Леонид Гусев.

По словам авторов доклада, изучение проблем, связанных с радикализацией ислама на постсоветском пространстве необходимо продолжать. Потому как на сегодняшний день исламский экстремизм представляет из себя угрозу целому ряду постсоветских стран.

 
 
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В ходе видеомоста Москва - Астана - Минск - Бишкек эксперты из МГИМО презентовали доклад, посвященный распространению исламского экстремизма на постсоветском...

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