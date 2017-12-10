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Хоррор-версия "Дня сурка" обогнала "Тайну Коко": в кинотеатрах Минска подвели итоги недели
Американская студия Blumhouse Productions представила новый фильм ужасов — «
Интригующие завязки уже стали визитной карточкой студии Blumhouse. Если вы не сумасшедший почитатель фильмов ужасов, вы, наверняка, ничего не слышали о них. Blumhouse Productions — американская студия, которая производит малобюджетные хорроры. Им принадлежат «Визит», «Окулус», «Сплит», «Прочь», «Паранормальное явление» — и не только. Как правило, титр Blumhouse становится знаком качества. Напомним, что ранее в этом году «Сплит» заработал в США за первый уикенд 40 млн долларов, закончив мировой прокат с 278 миллионами.
Фильм ужасов «
В Минске хоррор собрал 25,8 тыс. рублей и завоевал первое место. Посмотреть его решили порядка 5 тысяч человек.
На втором месте — пиксаровский мультфильм
Кроме того, для Pixar новый мультфильм — достаточно дорогой проект. В историю мальчика было вложено более 200 миллионов долларов. Впрочем, несмотря на достаточно уверенное поведение в международном прокате (сборы этих выходных составили около 55 млн долларов), картина все еще не может похвастаться тем, что окупила свой большой бюджет.
Долгожданный мультфильм о мексиканском мальчике, мечтающем о карьере гитариста и попадающем в царство мертвых, занимает второе место в сердцах белорусских зрителей — сборы в Минске составили 25,7 тыс. рублей, а посмотрели фильм 9,3 тысячи человек.
За визуальные эффекты — как в сценах битв, так и в пейзажах — фильм заработал в Минске еще 17 тыс. рублей.
Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали премьерные картины «
Не забываем, что на этой неделе все внимание кинозрителей будет приковано к «
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