ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоррор-версия "Дня сурка" обогнала "Тайну Коко": в кинотеатрах Минска подвели итоги недели

11.12.2017 16:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американская студия Blumhouse Productions представила новый фильм ужасов — «Счастливого дня смерти» и сразу же попала на первую строчку проката в Минске. Впрочем, фильм заработал чуть больше «Тайны Коко», которая идет следом и опережает новый хоррор по количеству зрителей. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Интригующие завязки уже стали визитной карточкой студии Blumhouse. Если вы не сумасшедший почитатель фильмов ужасов, вы, наверняка, ничего не слышали о них. Blumhouse Productions — американская студия, которая производит малобюджетные хорроры. Им принадлежат «Визит», «Окулус», «Сплит», «Прочь», «Паранормальное явление» — и не только. Как правило, титр Blumhouse становится знаком качества. Напомним, что ранее в этом году «Сплит» заработал в США за первый уикенд 40 млн долларов, закончив мировой прокат с 278 миллионами.

Фильм ужасов «Счастливого дня смерти» рассказывает о застрявшей во временной петле девушке (Джессика Рот, засветившаяся в «Ла-Ла Ленде»), вот только вместо Дня сурка она празднует собственный день рождения, неизменно оказываясь убитой под вечер. Убийцу — незнакомца в маске — девушке предстоит вычислить, чтобы вырваться из бесконечного цикла. У картины продюсера Джейсона Блума отличный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes — 71%. Критики хвалят фильм за остроумный и свежий подход к жанровым традициям слэшеров.

В Минске хоррор собрал 25,8 тыс. рублей и завоевал первое место. Посмотреть его решили порядка 5 тысяч человек.

На втором месте — пиксаровский мультфильм «Тайна Коко». Для каждого проекта студия находит способ продвинуть компьютерную анимацию вперед, будь то шерсть в «Корпорации монстров», еда в «Рататуе» или вода в «В поисках Немо». И «Тайна Коко» не стала исключением. Аниматорам пришлось немало потрудиться над яркой картиной с живыми скелетами.


Кроме того, для Pixar новый мультфильм — достаточно дорогой проект. В историю мальчика было вложено более 200 миллионов долларов. Впрочем, несмотря на достаточно уверенное поведение в международном прокате (сборы этих выходных составили около 55 млн долларов), картина все еще не может похвастаться тем, что окупила свой большой бюджет.

Долгожданный мультфильм о мексиканском мальчике, мечтающем о карьере гитариста и попадающем в царство мертвых, занимает второе место в сердцах белорусских зрителей — сборы в Минске составили 25,7 тыс. рублей, а посмотрели фильм 9,3 тысячи человек.

«Легенда о Коловрате» — на третьем месте. Это история о подвиге молодого рязанского витязя Евпатия Коловрата, бросившего вызов Золотой Орде и самому хану Батыю. Главную роль исполняет молодой актер Илья Малаков, образ Батыя примерил на себя Александр Цой. Также в картине сыграли Алексей Серебряков, Полина Чернышова, Александр Ильин-младший и Андрей Бурковский.


За визуальные эффекты — как в сценах битв, так и в пейзажах — фильм заработал в Минске еще 17 тыс. рублей.

Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали премьерные картины «Очень плохие мамочки» (14,6 тыс. рублей) — 4-е место и «Жонка наглядчыка заапарка» (8,3 тыс. рублей) — 5-е место.

Не забываем, что на этой неделе все внимание кинозрителей будет приковано к «Последним джедаям».

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые за 18 лет: Минздрав изменил нормы питания в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика