Американская студия Blumhouse Productions представила новый фильм ужасов — « Счастливого дня смерти » и сразу же попала на первую строчку проката в Минске. Впрочем, фильм заработал чуть больше « Тайны Коко », которая идет следом и опережает новый хоррор по количеству зрителей. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Интригующие завязки уже стали визитной карточкой студии Blumhouse. Если вы не сумасшедший почитатель фильмов ужасов, вы, наверняка, ничего не слышали о них. Blumhouse Productions — американская студия, которая производит малобюджетные хорроры. Им принадлежат «Визит», «Окулус», «Сплит», «Прочь», «Паранормальное явление» — и не только. Как правило, титр Blumhouse становится знаком качества. Напомним, что ранее в этом году «Сплит» заработал в США за первый уикенд 40 млн долларов, закончив мировой прокат с 278 миллионами.

Фильм ужасов « Счастливого дня смерти » рассказывает о застрявшей во временной петле девушке (Джессика Рот, засветившаяся в «Ла-Ла Ленде»), вот только вместо Дня сурка она празднует собственный день рождения, неизменно оказываясь убитой под вечер. Убийцу — незнакомца в маске — девушке предстоит вычислить, чтобы вырваться из бесконечного цикла. У картины продюсера Джейсона Блума отличный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes — 71%. Критики хвалят фильм за остроумный и свежий подход к жанровым традициям слэшеров.

В Минске хоррор собрал 25,8 тыс. рублей и завоевал первое место. Посмотреть его решили порядка 5 тысяч человек.

На втором месте — пиксаровский мультфильм «Тайна Коко» . Для каждого проекта студия находит способ продвинуть компьютерную анимацию вперед, будь то шерсть в «Корпорации монстров», еда в «Рататуе» или вода в «В поисках Немо». И «Тайна Коко» не стала исключением. Аниматорам пришлось немало потрудиться над яркой картиной с живыми скелетами.





Кроме того, для Pixar новый мультфильм — достаточно дорогой проект. В историю мальчика было вложено более 200 миллионов долларов. Впрочем, несмотря на достаточно уверенное поведение в международном прокате (сборы этих выходных составили около 55 млн долларов), картина все еще не может похвастаться тем, что окупила свой большой бюджет.

Долгожданный мультфильм о мексиканском мальчике, мечтающем о карьере гитариста и попадающем в царство мертвых, занимает второе место в сердцах белорусских зрителей — сборы в Минске составили 25,7 тыс. рублей, а посмотрели фильм 9,3 тысячи человек.

«Легенда о Коловрате» — на третьем месте. Это история о подвиге молодого рязанского витязя Евпатия Коловрата, бросившего вызов Золотой Орде и самому хану Батыю. Главную роль исполняет молодой актер Илья Малаков, образ Батыя примерил на себя Александр Цой. Также в картине сыграли Алексей Серебряков, Полина Чернышова, Александр Ильин-младший и Андрей Бурковский.





За визуальные эффекты — как в сценах битв, так и в пейзажах — фильм заработал в Минске еще 17 тыс. рублей.

Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали премьерные картины « Очень плохие мамочки » (14,6 тыс. рублей) — 4-е место и « Жонка наглядчыка заапарка » (8,3 тыс. рублей) — 5-е место.

Не забываем, что на этой неделе все внимание кинозрителей будет приковано к « Последним джедаям ».

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