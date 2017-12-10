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Фонтан вечной молодости: на улице в Витебске забил "гейзер" кипятка

11.12.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В понедельник на одной из улиц Витебске забил "гейзер". По словам очевидцев, прорыв теплотрассы произошел утром в жилом микрорайоне "Юг – 7".

Зрелище получилось достаточно эффектным и неожиданным: снежные улицы утонули в воде. 

"Фонтан вечной молодости", – пошутили местные жители в соцсети.

 
Теги: Витебск
 
 
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Утром 11 декабря в микрорайоне "Юг – 7" произошел прорыв теплотрассы. Смотрите на видео, как заснеженные улицы областного центра утонули в воде.

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