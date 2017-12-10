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Рейтинги университетов: не просто красивые слова
11.12.2017 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Точки роста в международных академических рейтингах обсудили в понедельник в формате видеомоста эксперты из Минска, Москвы, Астаны и Лондона. От белорусской стороны в обсуждении вопроса принимал участие Алексей Толстик, проректор БГУ — ведущего университета Беларуси.
"Рейтинги не просто красивое слово а целая система, которая помогает вузам двигаться вперед и определяет их развитие", — рассказал проректор.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Толстик привел пример: в рейтинг QS Ratings входят только два белорусских университета из полусотни.
При этом, подчеркнул проректор БГУ, с точки зрения показателей работы Минобразования Беларуси оценивает не только "элитные рейтинги", но и более "демократические" — в том числе и "Вебометрикс".
Существующей в РФ программе "пять на сто", подразумевающей необходимость продвижения пяти университетов мира в список ста лучших вузов мира, как признался проректор, белорусские специалисты даже завидуют, но в современных условиях находят и другие способы продвижения академических организаций в мировых рейтингах.
"Не имея целевых программ нам удается заинтересовывать сотрудников, продвигаться", — заключил Толстик.
Полную запись видеомоста между Минском, Москвой, Астаной и Лондоном на тему повышения университетов в мировых рейтинах смотрите на видео Sputnik.
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Специалисты из России, Беларуси, Великобритании и Казахстана обсудили методы продвижения университетов в мировых рейтингах. Смотрите видео обсуждения в МПЦ Sputnik.
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