Рейтинги университетов: не просто красивые слова

Точки роста в международных академических рейтингах обсудили в понедельник в формате видеомоста эксперты из Минска, Москвы, Астаны и Лондона. От белорусской стороны в обсуждении вопроса принимал участие Алексей Толстик, проректор БГУ — ведущего университета Беларуси.

"Рейтинги не просто красивое слово а целая система, которая помогает вузам двигаться вперед и определяет их развитие", — рассказал проректор.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Кохановский: для совместной магистратуры БГУ и МГУ уже есть наработки

Толстик привел пример: в рейтинг QS Ratings входят только два белорусских университета из полусотни.

При этом, подчеркнул проректор БГУ, с точки зрения показателей работы Минобразования Беларуси оценивает не только "элитные рейтинги", но и более "демократические" — в том числе и "Вебометрикс".

Существующей в РФ программе "пять на сто", подразумевающей необходимость продвижения пяти университетов мира в список ста лучших вузов мира, как признался проректор, белорусские специалисты даже завидуют, но в современных условиях находят и другие способы продвижения академических организаций в мировых рейтингах.

"Не имея целевых программ нам удается заинтересовывать сотрудников, продвигаться", — заключил Толстик.

Полную запись видеомоста между Минском, Москвой, Астаной и Лондоном на тему повышения университетов в мировых рейтинах смотрите на видео Sputnik.