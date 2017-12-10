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Украина испытала новый БТР-4МВ1 с мощным вооружением
Новейший украинский броневик БТР-4МВ1 прошел все заводские испытания. Ролик с тестами новинки
Главная особенность нового БТР — модульная конструкция защиты и применение разнесенной брони. Лобовая проекция броневика получила новую форму и усиленную броню.
БТР-4МВ1 вооружен боевым модулем «Парус», включающим в себя 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет, а также противотанковый комплекс «Барьер». В десантном отделении установлены минозащищенные кресла, броневик снабжен системой кондиционирования и отопления.
Новая система наблюдения из камер, установленных по периметру машины, обеспечивает экипажу обзор на 360 градусов. Максимальную скорость в 110 км/ч броневику обеспечивает немецкий дизель Deutz, который работает в сочетании с американской трансмиссией Alisson. Способность плавать БТР-4МВ1 не потерял.
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Главная особенность нового БТР - модульная конструкция защиты и применение разнесенной брони.
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