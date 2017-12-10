В Ивановском районе бесправник на Honda насмерть сбил пешехода

В Ивановском районе пешеход погиб под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Наезд произошел 11 декабря, около 07.00. По предварительной информации, 27-летний водитель Honda Accord ехал по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. На 456-м километре дороги, напротив АЗС, он совершил наезд на 42-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных в результате наезда травм пешеход скончался на месте происшествия. Установлено, что он не был обозначен световозвращающими элементами.





Также выяснилось, что водитель Honda не имел права управления автомобилем (лишен за езду в нетрезвом виде, срок истек, но водительское удостоверение он не восстановил).