Жесткий контроль за нелегальной торговлей введут в Минске

Мэр Минска Андрей Шорец поручил городским службам навести порядок в городе и «закончить практику» несанкционированной торговли.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Мингорисполкоме 11 декабря.

Щорец отметил, что в Минске есть много мест, где торгуют с земли – на улице Волгоградской «расположились целые торговые ряды», возле гостиницы «Орбита».

«Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие "предприниматели" стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту практику пора заканчивать», — заявил глава Мингорисполкома.

По словам главного государственного врача столицы Нелли Гиндюк, такие нарушители облагаются штрафом в размере 30 базовых величин (физические лица) и 200 базовых величин (юридические лица).

Гиндюк отметила, что продукты продают прямо с земли, а у продавцов нет медицинских справок о состоянии здоровья. Она также предупредила, что употребление в пищу продуктов, которые продают в таких местах, может привести к отравлениям, инфекции и другим заболеваниям.

Глава управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в свою очередь, сообщила, что на нелегальных предпринимателей составлено свыше 1500 протоколов, им были назначены штрафы в размере от 5 до 50 базовых величин.

Разбираться с нелегальной торговлей будут правоохранители, санитарная и налоговая службы, а также главы администраций районов Минска.