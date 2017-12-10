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Жесткий контроль за нелегальной торговлей введут в Минске
Мэр Минска Андрей Шорец поручил городским службам навести порядок в городе и «закончить практику» несанкционированной торговли.
Об этом он заявил сегодня на совещании в Мингорисполкоме 11 декабря.
Щорец отметил, что в Минске есть много мест, где торгуют с земли – на улице Волгоградской «расположились целые торговые ряды», возле гостиницы «Орбита».
«Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие "предприниматели" стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту практику пора заканчивать», — заявил глава Мингорисполкома.
По словам главного государственного врача столицы Нелли Гиндюк, такие нарушители облагаются штрафом в размере 30 базовых величин (физические лица) и 200 базовых величин (юридические лица).
Гиндюк отметила, что продукты продают прямо с земли, а у продавцов нет медицинских справок о состоянии здоровья. Она также предупредила, что употребление в пищу продуктов, которые продают в таких местах, может привести к отравлениям, инфекции и другим заболеваниям.
Глава управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в свою очередь, сообщила, что на нелегальных предпринимателей составлено свыше 1500 протоколов, им были назначены штрафы в размере от 5 до 50 базовых величин.
Разбираться с нелегальной торговлей будут правоохранители, санитарная и налоговая службы, а также главы администраций районов Минска.
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Мэр Минска Андрей Шорец поручил городским службам навести порядок в городе и «закончить практику» несанкционированной торговли. Об этом он заявил сегодня на...
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