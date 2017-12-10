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На автовокзале в Нью-Йорке произошел взрыв

11.12.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
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На автовокзале в Нью-Йорке произошел взрыв

В полицию Нью-Йорка поступили сообщения о взрыве на автобусном вокзале на Манхэттене.

Как сообщила в своем официальном твиттере полиция Нью-Йорка, инцидент произошел на пересечении 42-ой улицы и 8-го авеню на Манхеттене. По предварительным данным, речь идет о станции Порт-Аторити, передает Би-би-си.

Собеседники телеканала ABC утверждают, что взрыв произошел в подземном переходе, не исключено, что это была самодельная бомба.
Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

Пожарная служба города уточняет, что как минимум один человек пострадал в результате взрыва. Он же и является задержанным по подозрению в причастности к инциденту.

Данных о причинах врыва пока нет.

 
 
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В полицию Нью-Йорка поступили сообщения о взрыве на автобусном вокзале на Манхэттене.

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