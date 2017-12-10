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Украинец пытался убежать от белорусских пограничников в "Мокранах"

11.12.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Житель Львовской области пришел пешком на белорусско-украинскую границу в минувшую субботу. 38-летний мужчина уже прошел пограничный контроль, а затем вспомнил, что ему нужно срочно вернуться в Украину, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете.

Украинец пытался убежать от белорусских пограничников в "Мокранах"
© Фото: Погранкомитет РБ
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"Причем гражданин проигнорировал законное распоряжение пограничника остановиться: попытался убежать, оказал сопротивление, но был задержан", — рассказали в ГПК.

Там отметили, что украинец был задержан, в его отношении начат административный процесс за неповиновение должностному лицу при исполнении. Также мужчина оформлен как нарушитель пункта пропуска.

Задержанный находится в ИВС Брестской пограничной группы.

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Гражданин Украины пытался убежать от белорусских пограничников в пункте пропуска "Мокраны". Камера видеонаблюдения запечатлела кадры инцидента.

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