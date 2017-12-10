Житель Львовской области пришел пешком на белорусско-украинскую границу в минувшую субботу. 38-летний мужчина уже прошел пограничный контроль, а затем вспомнил, что ему нужно срочно вернуться в Украину, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете.

"Причем гражданин проигнорировал законное распоряжение пограничника остановиться: попытался убежать, оказал сопротивление, но был задержан", — рассказали в ГПК.

Там отметили, что украинец был задержан, в его отношении начат административный процесс за неповиновение должностному лицу при исполнении. Также мужчина оформлен как нарушитель пункта пропуска.

Задержанный находится в ИВС Брестской пограничной группы.

Смотрите также:

Гражданин Латвии пытался прорваться через границу в "Григоровщине">>