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Евстафьев: силовые методы закончились, но Россия не уходит из Сирии
11.12.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время посещения авиабазы в сирийском Хмеймиме в понедельник 11 декабря
В таком решении российского лидера нет ничего неожиданного, заявил в беседе на
© REUTERS/ Khalil Ashawi
"На данном этапе существует военная обоснованность этого решения. Практически не осталось больших неконтролируемых либо центральным правительством Сирии либо дружественными ему силами анклавов, если не считать курдских территорий", — сказал Евстафьев.
На данный момент, по мнению политолога, уже не существует потребности в применении авиации и наземных сил со стороны России. Кроме того, за истекшие годы сирийские вооруженные силы в значительной мере окрепли, смогли восполнить потери, и могут сами "дожимать оставшиеся анклавы религиозных экстремистов".
"Вопрос заключается в том, что Россия не уходит из Сирии. Россия завершает фазу активного воздействия на ситуацию в Сирии с использованием военно-силовых методов. Начинается период серьезного политического конструирования и экономической реконструкции Сирии, которые не могут быть успешными без участия российских представителей и без военно-политических гарантий со стороны России, — резюмировал политолог.
Комментарий политолога Дмитрия Евстафьева слушайте на радио Sputnik.
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