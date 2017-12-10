ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евстафьев: силовые методы закончились, но Россия не уходит из Сирии

11.12.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Во время посещения авиабазы в сирийском Хмеймиме в понедельник  11 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин отдал поручение о возвращении из Сирии значительной части российского воинского контингента.

В таком решении российского лидера нет ничего неожиданного, заявил в беседе на радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев, поскольку о том, что Россия заканчивает нынешний цикл активного участия в сирийском конфликте, было объявлено заранее. 

Евстафьев: силовые методы закончились, но Россия не уходит из Сирии
© REUTERS/ Khalil Ashawi
Между войной и миром: что дальше будет в Сирии

"На данном этапе существует военная обоснованность этого решения. Практически не осталось больших неконтролируемых либо центральным правительством Сирии либо дружественными ему силами анклавов, если не считать курдских территорий", — сказал Евстафьев.

На данный момент, по мнению политолога, уже не существует потребности в применении авиации и наземных сил со стороны России. Кроме того,  за истекшие годы сирийские вооруженные силы в значительной мере окрепли, смогли восполнить потери, и могут сами "дожимать оставшиеся анклавы религиозных экстремистов".

Победа над террористами в Сирии: хроника операции российских ВКС >>

"Вопрос заключается в том, что Россия не уходит из Сирии. Россия завершает фазу активного воздействия на ситуацию в Сирии с использованием военно-силовых методов. Начинается период серьезного политического конструирования и экономической реконструкции Сирии, которые не могут быть успешными без участия российских представителей и без военно-политических гарантий  со стороны России, — резюмировал политолог.

Комментарий политолога Дмитрия Евстафьева слушайте на радио Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал Sputnik озвученное президентом РФ Владимиром Путиным решение о выводе российских войск из Сирии и возможность...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Украина испытала новый БТР-4МВ1 с мощным вооружением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика