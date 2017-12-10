Евстафьев: силовые методы закончились, но Россия не уходит из Сирии /

Во время посещения авиабазы в сирийском Хмеймиме в понедельник 11 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин отдал поручение о возвращении из Сирии значительной части российского воинского контингента .

В таком решении российского лидера нет ничего неожиданного, заявил в беседе на радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев, поскольку о том, что Россия заканчивает нынешний цикл активного участия в сирийском конфликте, было объявлено заранее.



© REUTERS/ Khalil Ashawi Между войной и миром: что дальше будет в Сирии

"На данном этапе существует военная обоснованность этого решения. Практически не осталось больших неконтролируемых либо центральным правительством Сирии либо дружественными ему силами анклавов, если не считать курдских территорий", — сказал Евстафьев.

На данный момент, по мнению политолога, уже не существует потребности в применении авиации и наземных сил со стороны России. Кроме того, за истекшие годы сирийские вооруженные силы в значительной мере окрепли, смогли восполнить потери, и могут сами "дожимать оставшиеся анклавы религиозных экстремистов".

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"Вопрос заключается в том, что Россия не уходит из Сирии. Россия завершает фазу активного воздействия на ситуацию в Сирии с использованием военно-силовых методов. Начинается период серьезного политического конструирования и экономической реконструкции Сирии, которые не могут быть успешными без участия российских представителей и без военно-политических гарантий со стороны России, — резюмировал политолог.

Комментарий политолога Дмитрия Евстафьева слушайте на радио Sputnik.