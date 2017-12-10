Новое поколение Jeep Cherokee избавится от странных фар

В Сети появилась свежая порция шпионских снимков закамуфлированных прототипов обновленной версии Jeep Cherokee, причем папарацци также удалось выследить машину в специальном внедорожном исполнении Trailhawk.





Основные метаморфозы в ходе планового рестайлинга модели затронут оформление передка, который, судя по снимкам, лишится спорной «двухэтажной» головной оптики и получит более традиционные фары в духе флагманского Grand Cherokee. Сзади дизайнеры подкорректируют форму бампера и обновят фонари.

Но самое главное новшество у Cherokee ожидается в подкапотном пространстве. Речь идет о новой двухлитровой турбо-«четверки», которая дебютировала на новом поколении Wrangler . На последнем он развивает 272 лошадиные силы и работает в составе гибридной системы с мотор-генератором с ременным приводом, который глушит и запускает двигатель после остановок, а также запасает энергию при торможении.





По предварительной информации, публике обновленный Cherokee покажут в начале следующего года — на январском автосалоне в Детройте.