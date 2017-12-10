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Новое поколение Jeep Cherokee избавится от странных фар

11.12.2017 17:28 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилась свежая порция шпионских снимков закамуфлированных прототипов обновленной версии Jeep Cherokee, причем папарацци также удалось выследить машину в специальном внедорожном исполнении Trailhawk.


Основные метаморфозы в ходе планового рестайлинга модели затронут оформление передка, который, судя по снимкам, лишится спорной «двухэтажной» головной оптики и получит более традиционные фары в духе флагманского Grand Cherokee. Сзади дизайнеры подкорректируют форму бампера и обновят фонари.

Но самое главное новшество у Cherokee ожидается в подкапотном пространстве. Речь идет о новой двухлитровой турбо-«четверки», которая дебютировала на новом поколении Wrangler. На последнем он развивает 272 лошадиные силы и работает в составе гибридной системы с мотор-генератором с ременным приводом, который глушит и запускает двигатель после остановок, а также запасает энергию при торможении.


По предварительной информации, публике обновленный Cherokee покажут в начале следующего года — на январском автосалоне в Детройте.

 
 
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В дизайне нового поколения культового Jeep Cherokee грядут приятные изменения. Он избавится от спорного вида "двухэтажной" передней оптики. Под капотом появится новый...

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