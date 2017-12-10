Во вторник придет оттепель

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В ближайшие дни в Беларуси ожидается неустойчивая погода с оттепелью, сообщает на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Это объясняется тем, что в нашу страну придет очень теплый воздух с юго-запада Европы, передает БЕЛТА .

12 декабря будет очень теплая для зимнего времени погода. Это будет самый теплый день на неделе. Ночью температура воздуха ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 2-8 градусов со знаком "плюс". По юго-западу страны ночью прогнозируется +3... +5 градусов, днем — 9-11 тепла. В отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается юго-западный порывистый.

В среду, 13 декабря, днем преимущественно по юго-востоку страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет порывистый ветер. Ночная температура воздуха составит -2... +4 градуса, днем — от нуля до +5 градусов.

В четверг, 14 декабря, днем на большей части страны прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью столбик термометра покажет 1-7 со знаком "минус", днем ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу, 15 декабря, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ожидаются слабые туман и гололед, ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем прогнозируется порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем синоптики обещают от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, по юго-западу — до 6 со знаком "плюс".