Почти год фельдшеру здравпункта одного из гомельских автотранспортных предприятий бухгалтерия неправильно начисляла зарплату, а потом предложила специалисту вернуть деньги или дать согласие удержание из зарплаты. «Вы незаконно обогатились за счет организации и обязаны вернуть деньги!» — такое требование было выдвинуто фельдшеру Ирине. «Но в чем я виновата?!» — удивилась работница. Наниматель попытался взыскать 710 рублей через суд, но ничего не получилось, пишет издание «Беларускі час».





На работу в здравпункт Ирина была принята летом 2016 года на должность фельдшера на условиях внешнего совместительства на 0,5 ставки. Через пару месяцев наниматель принял решение о ее переводе на 0,25 ставки. Ирина согласилась, написав соответствующее заявление. Ровно через год было выявлено, что зарплату фельдшеру начисляют исходя из 0,5 ставки и соответствующего должностного оклада.

Зарплату, как оказалось, начисляет специальная компьютерная программа. При изменении каких-либо показателей (в данном случае — размера должностного оклада) бухгалтер обязан внести в программу новые сведения. В июне 2016-го, когда Ирина трудоустроилась, информация об изменении должностного оклада была внесена, однако она якобы не сохранилась по причине системного сбоя (мол, программа очень старая). И бухгалтерия сделала простой вывод: в результате счетной ошибки фельдшер необоснованно обогатилась на 710 рублей. Ирина отказалась, чтобы у нее удерживали из заработной платы необходимую сумму, и наниматель направил исковое заявление в суд.

Как оказалось, Ирина в глаза не видела трудовой договор, заключенный с нею на 0,25 ставки. Не знала, соответственно, и указанный в нем размер должностного оклада. Размер ее ставки не был прописан и в расчетных листках, которые выдавались от случая к случаю. Фельдшера также не ознакомили со штатным расписанием.

Внимательно перечитав свою должностную инструкцию, Ирина убедилась: она обязана добросовестно исполнять свои обязанности и своевременно получать за это зарплату, а правильное начисление выплат находится в компетенции других специалистов.

— Бухгалтерская служба, как и медики, ежемесячно сдает отчет руководству о проделанной работе. Почему же, как утверждают на предприятии, мою «лишнюю» зарплату заметили только через год? — спросила Ирина.

— Поскольку фельдшер находится в трудовых отношениях с нанимателем, то должны применяться нормы трудового (ст. 107 Трудового кодекса), а не гражданского права (ст. 971 Гражданского кодекса), на что делает ссылку в иске работодатель, — констатировал главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Василий Демчихин. — Следовательно, излишне начисленная работнику зарплата не может быть признана как необоснованно приобретенное или сбереженное имущество, так как Ирина не состояла в гражданско-правовых отношениях с нанимателем. Кроме того, зарплата и приравненные к ней выплаты не подлежат возврату в качестве необоснованного обогащения (ст. 978 ГК).

Юрист помог Ирине составить возражение на исковое заявление: согласно ст. 107 ТК зарплата, излишне выплаченная работнику нанимателем, в том числе при неправильном применении закона, не может быть взыскана с него, за исключением счетной ошибки. А на этом наниматель акцентировал внимание в своем иске.

Вместе с тем белорусское законодательство о труде не содержит определения термина «счетная ошибка». Можно предположить, что это техническая ошибка, то есть описка, опечатка, пропуск или повторный ввод данных, арифметическая ошибка при подведении итогов, неточное округление. Однако «лишнюю» зарплату Ирина получала длительное время, и начисленные и выплаченные ей суммы не подпадают ни под одно из определений счетной ошибки. Кроме того, удержание может производиться в месячный срок, исчисленный со дня выплаты неправильно начисленной суммы. А фельдшеру, напомним, неправильную зарплату начисляли с сентября 2016 года.

Кто виноват?

В тайнах бухгалтерии предприятия даже суду было непросто разобраться. Представитель нанимателя винил работницу: ее, мол, ознакомили с приказом о переводе на 0,25 ставки, и она, значит, обязана была знать о завышенных начислениях. Ирина парировала: «Что конкретно я нарушила? Разве подпись под приказом о переводе может являться основанием для удержания с меня указанных в иске сумм?» Представитель бухгалтерии твердил, что вины финансовой службы нет вообще, а виновен работник, не сообщивший им о неожиданном увеличении оклада.

И все же суд пришел к другому выводу — у предприятия отсутствуют основания для предъявленных требований к своей работнице и отказал в удовлетворении иска.