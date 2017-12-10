Силовая рокировка: Лукашенко сменил глав ОАЦ и Службы безопасности

Начальником Оперативно-аналитического центра назначен Андрей Павлюченко. Службу безопасности президента возглавил Дмитрий Шахраев.

Павлюченко до последнего времени работал начальником Службы безопасности. Шахраев - заместителем начальника Службы безопасности.

Как рассказал по итогам совещания Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, «полковник Шахраев справился с той задачей, которая стояла перед ним сейчас - встряхнуть коллектив, навести порядок, наладить работу ОАЦ». Павлюченко также хорошо зарекомендовал себя на предыдущей должности, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко в свою очередь потребовал, чтобы оба ведомства работали в спайке, и считается, что рокировка позволит новым руководителям быть хорошо осведомленными о нюансах функционирования обеих служб.