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Силовая рокировка: Лукашенко сменил глав ОАЦ и Службы безопасности
Начальником Оперативно-аналитического центра назначен Андрей Павлюченко. Службу безопасности президента возглавил Дмитрий Шахраев.
Павлюченко до последнего времени работал начальником Службы безопасности. Шахраев - заместителем начальника Службы безопасности.
Как рассказал по итогам совещания Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, «полковник Шахраев справился с той задачей, которая стояла перед ним сейчас - встряхнуть коллектив, навести порядок, наладить работу ОАЦ». Павлюченко также хорошо зарекомендовал себя на предыдущей должности, сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко в свою очередь потребовал, чтобы оба ведомства работали в спайке, и считается, что рокировка позволит новым руководителям быть хорошо осведомленными о нюансах функционирования обеих служб.
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Начальником Оперативно-аналитического центра назначен Андрей Павлюченко. Службу безопасности президента возглавил Дмитрий Шахраев.
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