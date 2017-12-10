Создатели «Симпсонов» пояснили, почему Мэгги, младшая дочь Гомера и Мардж из мультсериала «Симпсоны», на протяжении всех сезонов остается младенцем. На это обратило внимание издание meduza .





«Я в замешательстве. Впервые за долгое время смотрю „Симпсонов“… Почему Мэгги до сих пор младенец с пустышкой? Она разве не должна быть в колледже?» — такой вопрос в твиттере задал американский радиоведущий.

Создатели «Симпсонов» ему ответили. Но их ответ не устроил ни автора вопроса, ни других поклонников сериала.

«Это магия „Симпсонов“», — были кратки создатели мультсериала.

Стоит добавить, что не взрослеет не только Мэгги: возраст остальных героев также не меняется. Если бы Мэгги могла взрослеть, то сейчас ей было бы 29 лет.

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