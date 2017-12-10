|
Мэгги должно быть 29, а она младенец. Создатели "Симпсонов" - о том, почему их герои не взрослеют
Создатели «Симпсонов» пояснили, почему Мэгги, младшая дочь Гомера и Мардж из мультсериала «Симпсоны», на протяжении всех сезонов остается младенцем. На это обратило внимание издание
«Я в замешательстве. Впервые за долгое время смотрю „Симпсонов“… Почему Мэгги до сих пор младенец с пустышкой? Она разве не должна быть в колледже?» — такой вопрос в твиттере задал американский радиоведущий.
Создатели «Симпсонов» ему ответили. Но их ответ не устроил ни автора вопроса, ни других поклонников сериала.
«Это магия „Симпсонов“», — были кратки создатели мультсериала.
Стоит добавить, что не взрослеет не только Мэгги: возраст остальных героев также не меняется. Если бы Мэгги могла взрослеть, то сейчас ей было бы 29 лет.
Читайте также
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создатели "Симпсонов" пояснили, почему Мэгги, младшая дочь Гомера и Мардж из мультсериала "Симпсоны", на протяжении всех сезонов остается младенцем.
|
Архив (Разное)
Комментарии