Тиханский: все премьер-министры Израиля раньше воевали за Иерусалим /

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник 11 декабря в Брюсселе обратился с призывом к странам Евросоюза. Израильский премьер призвал европейские государства последовать примеру президента США Дональда Трампа и признать то, что Иерусалим является фактической столицей Израиля на протяжении семи десятилетий. Нетаньяху также предложил странам ЕС перенести в Иерусалим свои посольства.



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"Весь евроатлантический блок категорически не принял заявление Трампа и решение США . Если бы Иерусалим принять как восточный или западный, это был бы другой момент. Но вопрос стоял о том, что весь Иерусалим — это столица, а это очень болезненно для палестинцев, поскольку даже по первому разделению всех территорий Иерусалим израильтянам не принадлежал. До 1968 года у них не было даже претензий на Иерусалим", — рассказал Тиханский.

Что касается призыва Биньямина Нетаньяху к лидерам стран ЕС, то израильский премьер просто не мог повести себя как-то иначе, отметил политолог.

"Все премьер-министры Израиля — это бывшие офицеры ЦАХАЛа, армейские офицеры. Естественно, они воевали за эту территорию, и они никогда своего мнения не изменят, они с товарищами положили за это жизни. Для каждого офицера " Иерусалим — столица Израиля" — это окончание всего, что он хотел в своей деятельности, даже еще будучи военным. Это все у них остается, и я их понимаю как военный человек", — сказал Тиханский.

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