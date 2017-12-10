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Тиханский: все премьер-министры Израиля раньше воевали за Иерусалим
11.12.2017 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник 11 декабря в Брюсселе обратился с призывом к странам Евросоюза. Израильский премьер призвал европейские государства последовать примеру
AHMAD GHARABLI
"Весь евроатлантический блок категорически не принял
Что касается призыва Биньямина Нетаньяху к лидерам стран ЕС, то израильский премьер просто не мог повести себя как-то иначе, отметил политолог.
"Все премьер-министры Израиля — это бывшие офицеры ЦАХАЛа, армейские офицеры. Естественно, они воевали за эту территорию, и они никогда своего мнения не изменят, они с товарищами положили за это жизни. Для каждого офицера " Иерусалим — столица Израиля" — это окончание всего, что он хотел в своей деятельности, даже еще будучи военным. Это все у них остается, и я их понимаю как военный человек", — сказал Тиханский.
Комментарий политолога и эксперта по безопасности Александра Тиханского слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический аналитик и эксперт по безопасности Александр Тиханский прокомментировал Sputnik призыв израильского премьера Биньямина Нетаньяху к странам ЕС...
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