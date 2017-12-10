Министерство юстиции 8 декабря приняло решение лишить лицензии на оказание риэлтерских услуг ООО «Твоя квартира», а также двух агентов ООО «Твоя столица. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Напомним, в октябре текущего года ООО «Твоя квартира» было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий, выразившихся в несоблюдении пункта 20 Правил осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь, утвержденных Указом президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15. Должностное лицо риэлтерской организации привлечено к административной ответственности.

В частности, от имени ООО «Твоя квартира» в сети Интернет размещалась реклама о предлагаемых к сдаче в наем квартирах без законных на то оснований: с собственниками рекламируемых объектов недвижимости договоры на оказание им риэлтерских услуг не заключались, также не представлено какого-либо подтверждения тому, что собственники давали согласие на оказание им ООО «Твоя квартира» риэлтерских услуг по сдаче в наем их жилья либо размещение рекламы.

В основном реклама размещалась в целях привлечения большим количеством рекламируемых объектов недвижимости потребителей, которые, заинтересовавшись какой-либо квартирой и оплатив названную им сумму в размере 115 рублей, реальной помощи не получали.

Несмотря на принятые меры, ООО «Твоя квартира» должные выводы не сделаны.

После представления в Министерство юстиции письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой выдачу предписания, нарушения аналогичного характера названной организацией были продолжены.

Действие лицензии ООО «Твоя квартира» прекращается с 20 декабря 2017 г.

Для расторжения заключенных с ООО «Твоя квартира» договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.

Также принято решение о приостановлении действия идентификационной пластиковой карточки (далее — карточка) Жаркевич О.П., занимавшей в ООО «Твоя квартира» должность агента по операциям с недвижимостью.

Действие карточки приостановлено на срок 1 год в связи с установлением фактов нарушения Жаркевич О.П. законодательства и требований к осуществлению риэлтерской деятельности, в том числе представлением потребителю в рамках заключенного договора на оказание риэлтерских услуг недостоверной информации о предлагаемых к найму квартирах.

Аналогичные меры о приостановлении действия карточек приняты в отношении агентов по операциям с недвижимостью риэлтерской организации ООО «Твоя столица».

Так, в связи с необеспечением оказания риэлтерских услуг потребителям в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь Комиссией по вопросам лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей — риэлтерские услуги на срок 1 год приостановлено действие карточек агентов по операциям с недвижимостью ООО «Твоя столица» Буко С.Ю. и Морозовой А.В.

Согласно требованиям законодательства, названные лица смогут оказывать риэлтерские услуги потребителям от имени риэлтерской организации только после истечения срока приостановления действия карточек.