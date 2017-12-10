Станет ли Украина колыбелью исконно европейского терроризма?

МИД Польши 10 декабря отреагировал на подрыв во Львовской области Украины автобуса марки МАN , в котором путешествовали 23 польских туриста (включая чиновников местного самоуправления). В Варшаве отметили, что инцидент имеет антипольскую направленность .

В Министерстве иностранных дел Украины считают подрыв автобуса провокацией "страны-агрессора", приуроченной к визиту в Киев польского президента Анджея Дуды (13 декабря). Разногласия между Киевом и Варшавой достаточно остры и без волынских рецидивов.



© Фото: Главное управление Нацполиции в Львовской области МИД Польши прокомментировал подрыв польского автобуса под Львовом

В Польше осуждают героизацию Киевом "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии" и молчаливо одобряемый государством вандализм по отношению к польским памятникам. В продолжение "диалога" под Перемышлем в Польше демонтировали и "закатали в асфальт" памятник УПА. Польский сейм признал геноцидом массовые убийства поляков на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. В свою очередь украинская Верховная Рада приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский недавно резюмировал: делая выбор между Украиной и РФ, многие страны Европы склонятся в пользу Москвы, и в этой ситуации Польша может не поддержать Киев. И все это – лишь фрагмент более масштабной украинской проекции хаоса.

Западный фронт

Создается впечатление, что в Прикарпатье воскресли отряды УПА. Почти синхронно с подрывом польского автобуса, 10 декабря в одном из львовских магазинов внезапно умер 21-летний военный инструктор армии США . Вроде бы, из-за сердечного приступа, который может показаться очень странным ввиду статуса и возраста военнослужащего (назначен ряд экспертиз). Возможно, американец слишком переусердствовал в обучении украинцев на Яворовском полигоне (месть)?

Ранее во Львовской области неизвестные дважды обстреливали рейсовые автобусы. Здесь шумно отметили 110-ю годовщину лидера террористической УПА Шухевича и 76-летие еврейских погромов. Откровенный антисемитизм мероприятия заметили даже в Германии. А Венгрия предложила направить наблюдательную миссию в Закарпатскую область Украины в связи с выступлениями националистов против представителей венгерского меньшинства (в этом регионе проживают сто пятьдесят тысяч этнических венгров).



© Pexels Варшава заявила о выдворении из РФ историка Хенрика Глембоцкого

В августе прошлого года СБУ заявила о задержании пятерых членов украинской террористической группы, которые планировали взорвать железнодорожные пути в трех разных направлениях от Львова. Один из террористов задержан во время закладки взрывчатки на мосту у села Дубляны Львовской области. Во время обысков изъято большое количество взрывчатки и огнестрельного оружия, в частности, гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, гранаты РГО, Ф-1, РГД-5, большое количество патронов различного калибра. В стране три года продолжается гражданская война, и оружие вполне доступно.

На Западной Украине выявлены контрабандные маршруты переправки огнестрельного оружия через Румынию в Западную Европу и на Ближний Восток. Участники расследования Sky News очень рисковали. Даже в дружественной Латвии признают, что на Украине не редкость "физическое устранение журналистов.

Восточный фронт

В октябре сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали 31-летнего украинского гражданина, который незаконно пересек государственную границу из Украины в РФ. При задержании отстреливался и пытался скрыться на украинской территории. Обнаружено два пистолета, около полусотни патронов калибра 5,45 мм, пять гранат, а также 26 ампул с ртутью. Если это не террорист, в планы которого входило уничтожение мирного населения России, то зачем украинскому гражданину столько патронов и опасной для жизни ртути?



© Фото: из личного архива На кого работает украинская военная разведка в Беларуси

Ранее (30 сентября) в той же Курской области вооруженные люди вступили в бой с пограничниками ФСБ России, пытаясь пересечь российско-украинскую границу вне пункта пропуска. Этот маршрут – через спокойную Курскую область в тихую Сумскую – кажется более чем странным.

Параллельно ФСБ и МВД пресекли в России деятельность группировки украинских оружейных контрабандистов: в 21 регионе РФ изъяты сотни единиц огнестрельного оружия (включая автоматическое), более семи тысяч боеприпасов и 18 килограммов взрывчатки.

Возможно, кому-то в Киеве необходима эта террористическая возня, и в перспективе – бои на российской территории. Ведь проблема украинского проекта в том, что "страна-агрессор" на войну не явилась. США и Европа устали ждать, и просто игнорируют украинские чаяния. Если в ООН украинскую позицию по Крыму в марте 2014 года поддерживали 190 стран, то сегодня позицию Киева разделяют менее 70 государств.

Южный фронт

СБУ и военная разведка Украины в течение двух лет дружно пытались сорвать туристический сезон в российском Крыму, однако диверсанты упомянутых организаций с полуострова не вернулись.

Наиболее "горячим" выдался 2016-й . Российские пограничники ФСБ и спецназ Минобороны РФ в августе дважды пресекли попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории.

В Севастополе и Симферополе в ноябре состоялись три задержания членов диверсионно-террористических групп Главного управления разведки Министерства обороны Украины, получены признательные показания о подготовке терактов. И этому уже никто не удивляется. Убийства на Украине оппозиционеров и журналистов, диверсионные методы работы на всех направлениях становятся украинским трендом.

Заместитель уполномоченного президента в Крымском федеральном округе Владимир Боровский отмечает существование на полуострове обширной пособнической базы из числа представителей радикальных украинских националистических организаций "Правый сектор" (запрещена на территории России), "Тризуб", "Белый молот" и ряда других. Вероятно, Киев в ближайшее время не избавится от антироссийской активности, желания организовать "АТО" в Крыму. Однако провалы агентов СБУ и ГУР должны быть поучительными для их руководителей, последователей и пособников.

Попытки диверсантов проникнуть на объекты Минобороны России, нарушить системы энерго- и водоснабжения, создать иные угрозы безопасности двухмиллионному населению Крыма тщетны, и могут привести к непредсказуемым для Киева последствиям. И даже создать у мирового сообщества мрачные ассоциации с запрещенным в России и других странах Исламским государством, исказить светлый образ Украины в глазах США.

Впрочем, официальные представители Службы безопасности и Вооруженных сил традиционно опровергают присутствие в Крыму украинских диверсантов.

Северный фронт

Недавний провал Главного управления разведки Минобороны Украины в Минске свидетельствует о существовании "северного фронта", ведь военная разведка работает преимущественно на территории потенциального противника. За военной разведкой, как правило, идут войска.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусско-украинские отношения: чем закончится шпионская история

Полковник ГУР Павел Шаройко под прикрытием должности собственного корреспондента Украинского радио создал агентурную сеть из числа белорусских граждан , которые за денежное вознаграждение собирали сведения разведывательного характера – в ущерб обороноспособности Республики Беларусь.

Агентурная сеть ГУР "разрабатывала" республиканские Совмин, МИД, посольства, а также военные объекты РФ. Полагаю, белорусский президент Александр Лукашенко в полной мере ощутил смертельную опасность работы ГУР в своей стране, и принял контрмеры на государственном уровне . А украинцу грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Можно сколько угодно рассуждать о "революции достоинства" и демократии, однако по факту Киев годами настойчиво генерирует поколение одурманенных национальной идеей профессиональных диверсантов, экстремистов и террористов, притягивает разномастных европейских боевиков. Разделить их сложно. Поощряя такую "революцию", кураторы украинского проекта в Западной Европе и США не осознают всей опасности процесса "африканизации" многомиллионной страны. И продолжают примерять к "гуляйполю" стройные методики Пентагона и разработки штаб-квартиры НАТО. Однако нетрадиционное партнерство с террористами или негласное сотрудничество с террористическими псевдогосударствами всегда выходило Западу боком.