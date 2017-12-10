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Пограничники со стрельбой задержали ехавший с выключенными фарами и не остановившийся внедорожник

11.12.2017 19:07 — Разное | Tut.by  
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Ночью 11 декабря лидские пограничники задержали 38-летнего водителя, который проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.


Инцидент произошел в населенном пункте Шавры: правоохранители заметили подозрительный внедорожник, который двигался с выключенными фарами в сторону деревни Нача. Спустя некоторое время при следовании в обратном направлении водитель автомобиля проигнорировал требование пограничников об остановке.

— В связи с невозможностью остановить машину другим способом, пограничный наряд был вынужден стрелять по колесам автомобиля. После недолгого преследования жителя Гродненской области задержали в деревне Радунь, — рассказали в ГПК.

Сейчас ведется проверка причастности мужчины к противоправной деятельности. Начат административный процесс по статье 23.4 (Неповиновение) и 23.30 (Нарушение погранрежима) КоАП Республики Беларусь. Санкции статей предусматривают штраф в размере до ста базовых величин или административный арест.

 
 
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В настоящее время ведется проверка причастности водителя к противоправной деятельности.

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