Минское «Динамо» проводит сегодня последний перед международной паузой матч в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В своих стенах «зубры» встретятся с братиславским «Слованом», которым руководит белорусский специалист Эдуард Занковец.

Обе команды потерпели по четыре поражения подряд. «Динамо» отстает от зоны плей-офф уже на 10 очков, а «Слован» и вовсе на 20.

После проигрыша рижским одноклубником главный тренер минчан Горди Дуайер решил перетасовать звенья, вновь собрав в первой тройке североамериканских форвардов клуба.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Павлович (А) — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Когалев; Китаров — Волков — Дрозд; Шинкевич, Буйницкий.

«Слован»: Штепанек (Седлачек); Серсен (А) — Месарош (К), Кашпар (А) — Геноуэй — Бухтеле; Баркер — Депре, Щербатов — Грнка — Скалицки; Ворачек — Шварни, Ревай — Бойчак — Микуш; Слобода — Садецки — Гецл; Бачик.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.