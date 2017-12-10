«Челси» - «Барселона», «Реал» - «ПСЖ» - в ЛЧ, «Наполи» - «Лейпциг» - в ЛЕ

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11.12.2017 18:57 — Разное | Ежедневник
isport.ua
11 декабря в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/8 Лиги Чемпионов и 1/16 Лиги Европы.
В феврале-марте следующего года путевки в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира разыграют следующие пары:
В феврале пройдут стыковые матчи 1/16 второго по значению европейского футбольного турнира.
На этом этапе играют:
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11 декабря в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/8 Лиги Чемпионов и 1/16 Лиги Европы.
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