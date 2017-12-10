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«Челси» - «Барселона», «Реал» - «ПСЖ» - в ЛЧ, «Наполи» - «Лейпциг» - в ЛЕ

11.12.2017 18:57 — Разное | Ежедневник  
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«Челси» - «Барселона», «Реал» - «ПСЖ» - в ЛЧ, «Наполи» - «Лейпциг» - в ЛЕ

isport.ua

11 декабря в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/8 Лиги Чемпионов и 1/16 Лиги Европы.

В феврале-марте следующего года  путевки в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира разыграют следующие пары:

"Ювентус" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия)


"Базель"  (Швейцария) – "Манчестер Сити" (Англия)


"Порту" (Португалия) – "Ливерпуль" (Англия)


"Севилья" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)


"Реал" (Испания) – "ПСЖ" (Франция)


"Шахтер" (Украина)  – "Рома" (Италия)


"Челси"  (Англия) – "Барселона" (Испания)


"Бавария" (Германия)  – "Бешикташ" (Турция)
 

В феврале пройдут стыковые матчи 1/16 второго по значению европейского футбольного турнира.

На этом этапе играют:

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия)

"Ницца" (Франция) - "Локомотив» (Россия)

"Копенгаген" (Дания) - "Атлетико" (Испания) 

"Спартак" (Россия) - "Атлетик" (Испания)

АЕК (Греция) - "Динамо" (Украина)

"Селтик" (Шотландия) - "Зенит" (Россия)

"Наполи" (Италия) - "Лейпциг" (Германия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия)

"Лион" (Франция) - "Вильярреал" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)

"Партизан" (Сербия) - "Виктория Пльзень" (Чехия) 

"Стяуа" (Румыния) - "Лацио" (Италия) 

"Лудогорец" (Болгария) - "Милан" (Италия) 

"Астана" (Казахстан) - "Спортинг" (Португалия)

"Эстерсунд" (Швеция) - "Арсенал" (Англия)

"Марсель" (Франция) - "Брага" (Португалия)

 
 
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11 декабря в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/8 Лиги Чемпионов и 1/16 Лиги Европы.

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