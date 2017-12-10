Для инженеров - 450 вакансий, для медсестер - 550. Какие специалисты в дефиците в Минске

На начало декабря в столичных центрах занятости было 12 575 вакансий. При этом большинство из них — по рабочим специальностям (7320), сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких специалистов больше всего не хватает столичным нанимателям.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Среди рабочих в столице больше всего не хватает продавцов (362 вакансий), поваров (313), уборщиков производственных и служебных (281), водителей автомобиля (244), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (179), электрогазосварщик (159), грузчиков (141), швей (134), санитарок (101).

В дефиците также строители: для каменщиков открыто 256 вакансий, маляров — 235, штукатуров — 186, монтажников строительных конструкций — 135, облицовщиков-плиточников — 114, плотников-бетонщиков — 129.

В Минске также не хватает некоторых специалистов. В дефиците медсестры (553), инженеров (450), врачей (417), директоров (200), воспитателей (171), фармацевтов (136), фельдшеров (124). Для бухгалтеров в центрах занятости на начало декабря значилось 92 вакансии, а для экономистов — 70.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря в столице составил 0,2% от экономически активного населения.

Средний размер пособия по безработице составил 24,87 рубля.