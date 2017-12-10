«Это полный ПЦ». Такая картинка появляется на экране за спиной председателя общественного объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченко, пока тот подводит итоги уходящего года для ИП. «Если уже сказать о сложившейся ситуации, то сказать по народному», — объясняет глава организации. Предприниматели аплодируют чуть ли не каждому слайду и громко кричат: «Да, это мы! Это про нас!». FINANCE.TUT.BY сходил на очередной Форум индивидуальных предпринимателей, чтобы узнать, как ИП пережили 2017 года и каких изменений они сегодня ждут от властей.





«Поднимите зарплаты — и люди на рынки придут»

Форум предпринимателей Анатолий Шумченков начинает с переклички: сюда съехались ипэшники со всех регионов. Судя по аплодисментам, больше всего «делегатов» из Борисов. «В Борисове, кажется, больше всего проблем», — комментирует председатель «Перспективы». Зал дружно хохочет. Смеются ипэшники, кажется, с каждой шутки организатора форума.

Чтобы объяснить, как индивидуальные предприниматели пережили 2017 год, Анатолий Шумченко презентует результаты исследования «Лучший регион для индивидуального предпринимательства Беларуси в 2017 году».



Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

— Если власти сделаю правильные выводы, то бизнес будет жить и развиваться. Будет верным союзником в решении многих задач в экономике и политике. Если власти проигнорируют результаты и не сделают верных выводов, то не получат они ни поддержки, ни помощи. Это случится по объективным причинам, ибо бизнес поддержать не сможет, потому что окажется практически уничтоженным, — говорит со сцены Анатолий Шумченко. Потом добавляет: — У нас нет и никогда не было цели дестабилизировать обстановку в стране. Напротив, у нас одна цель — снять напряжение и спокойно работать. Тогда про нас забудут на долго-долгое время.

Согласно исследованию, 65% ипэшников сегодня старше 45 лет. «Молодые уже все в Америке», — выкрикивает кто-то из зала. То, что торговать остаются одни «старики», а все молодые уезжают из страны, на форуме говорят многие предприниматели.





Заниматься торговлей большинство предпринимателей начали не по собственному желанию — вынудили обстоятельства. «Были врачами, инженерами, учителями, но потом потеряли работу — и ушли в предприниматели, чтобы заработать копейку», — говорит Анатолий Шумченко.

— Не заработать, а просто выжить! — парирует ипэшница из зала.

Главную угрозу своему бизнесу почти 60% предпринимателей видят в действиях президента и правительства. Многочисленные указы и декреты, по мнению предпринимателей, усложняют им работу. Но главная проблема для ипэшников сегодня — отсутствие торговли. «Люди вообще ничего не покупают!» — почти мгновенно реагирует зал.

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— Я согласен, что сегодня стоит задуматься о том, как привлечь людей на рынки, — комментирует директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, который не в первый раз принимает участие в Форуме.

— Поднимите людям зарплату — и они сами на рынок придут! — единодушно отвечают участники форума.



Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц.

Либерализация не для всех

Из госорганов, помимо Минэкономики, в форуме предпринимателей участвует МАРТ. Представитель ведомства говорит, в основном, о недавно подписанных законодательных актах о либерализации бизнеса.

— Декрет № 7 и указ № 345 упрощают деятельность не только предпринимателям. Это касается, в первую очередь, упрощения порядка организации бизнеса. Нет необходимости согласования режима работы, если он не ночной, нет согласований, если вы не продаете алкоголь или табак. В частности, в указе № 345 мы пытались создать более благоприятные условия для работы в сельских и малых населенных пунктах с населением до 10 тысяч человек. Все делается постепенно — невозможно сейчас создать универсальный акт, который решит все проблемы бизнеса, — рассказал на форуме начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов.



Представители МАРТ на форуме предпринимателей

Однако сами предприниматели уверены, что 7-ой декрет и 345-й указ не для них: «Там нет ничего, что помогло бы нам в работе».

— Вы приняли декрет. А для кого вы его приняли? Для тех, у кого есть кошельки? Кто и так спонсирует? — выступает со своего места предпринимательница из Полоцка Тамара. — Я в бизнесе с 1994 года. Я видела, как люди лазили по мусоркам и искали пищу. Сейчас я вижу то же самое: наш народ ищет себе пищу на мусорках.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Боюсь, как бы не вывели отсюда в наручниках, но я буду говорить честно, — начинает свое выступление ИП из Гомеля Светлана Калачева. — Вот этот закон, которым все кичатся, — это ведь смех. Для кого он? Для деревень, где три человека живет? Баба Маша, которая юбки подшивает, она будет налог платить? Да она как ничего не платила, так и платить не будет. Может, кому-нибудь это и поможет, но для всех ИП страны — это ничего.

После «разноса» нового указа предпринимательница в своем выступлении возвращается указу № 222 , против которого долго боролись ипэшники. Напомним, этот документ запрещает ИП продавать импортные товары легпрома без сопроводительных документов.

— При работе с этими документами, у нас у всех весь товар будет одинаков. Страна маленькая — все будут одинаково одеты, одинаково обуты. Устраиваются скандалы, потому что я беру товар у одной фирмы, и мой сосед берет у нее же. И мы стоим друг напротив друга и торгуем одним и тем же.



ИП из Гомеля Светлана Калачева.

То, что сложности у предпринимателей во многом складываются из-за общей ситуации в стране, на форуме говорят многие ипэшники. Светлана рассказывает об этом на собственном примере:

— Кто-то сказал, что в регионах зарплаты — 200 доллар. Смешно! В регионах хорошо, если 300 рублей получаешь. Я торгую нижним бельем. Когда несколько лет назад появилась «Халву», я смеялась — думала, ну кто трусу в рассрочку будет покупать. А сейчас я сама поставила «Халву», потому что люди спрашивают трусы в рассрочку. Вы — власти довели страну до этого!

«Вы еще пыточную устройте»

Во время выступления представителя МАРТ на сцену выходит ИП из Борисова Владимир Ситник. Из этого города сегодня приехал «целый автобус» — 40 человек: у них, как говорит Анатолий Шумченко, самое сложное положение. По мнению борисовских предпринимателей, власти хотят снести все рынки в городе, а ИП за свой счет планируют «переселить» торговать за город — есть место на площадке у кладбища. Такой прецедент, говорят, уже есть — эти летом закрылся местный авторынок.



ИП из Борисова Владимир Ситник рассказывает о ситуации с рынками в городе.

— По неофициальной информации, мнение властей города о рынках (а крупных у нас четыре) таково: это бардак, этого быть не должно, рынки должны исчезнуть. В начале декабря, опять же по неофициальной информации, было устное распоряжение о сносе всех рынков. Начать решили с рынка «Стадион», крупнейшего и наиболее посещаемого. Почему мы решили, что такое решение о сносе есть? Косвенным подтверждение стало практически одновременное непродление договоров аренды, — описывает ситуацию, сложившуюся в Борисове, местный предприниматель.

Если в Борисове снесут четыре рынка, то без работы, по словам ИП, останется порядка двух тысяч человек. Предпринимательница Ирина встает с места, чтобы «передать настроение ИП нашего города»:

— Если нас начнут переносить за наши же деньги, люди настроены решительно. Мы устроим демарш: в одно и то же время готовы нести документы о ликвидации в исполком. После сноса рынка нам предлагают переехать на место за городом около кладбища. Я, хоть и родилась в Борисов, ни разу там не была. Разве покупатели туда поедут? Вообще, ни один Новый год ИП не могут нормально встретить: начинаются указы, декреты, проверки. Вы еще пыточную сделайте!



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представители МАРТ и Минэкономики обещают разобраться в ситуацией с рынками в Борисове. Хотя, как на поверку оказывается, местные предприниматели сами еще властям города за разъяснениями еще не обращались.

«Эпоха затянулась»

Впервые в форуме предпринимателей приняла участие советник главы Совета по развитию предпринимательства Татьяна Быкова.

— Прежде всего, я хочу сказать, что и государство, и общество должны высказать благодарность людям, которые так долго в этом бизнесе. Это действительно целая эпоха — 20 лет. Но эпоха эта затянулась. Наверное, период развития такого стихийного предпринимательства в нашей стране является самым продолжительным, если сравнивать с соседними странами. Я недавно вернулась из Польши, и они в этом отношении шагнули далеко вперед. Хотелось бы, чтобы такая перспектива была и у нашего бизнеса. Форум я рассматриваю как возможность ведения нормального диалога: я понимаю, что сейчас тяжелое время, но именно вы, предприниматели, должны сказать, что сделать, чтобы стало лучше. Вы должны решить, что сделать, чтобы не застыть в 90-ых годах.



Советник главы Совета по развитию предпринимательства Татьяна Быкова.

Татьяна Быкова советует ИП решать проблемы без эмоций, а четко, по алгоритму и с приведением конкретных фактов и доводов.

— Чем более глубоко проработан вопрос, тем эффективнее будет результат. Например, согласно статистике, сейчас ИП дает 2,3% в бюджет. Если вы покажете, что можете давать 2,9% или 3%, это будет фактором, чтобы государства пошло на уступки. Может, сначала власти что-то потеряет, но в перспективе выиграют.

Основные требования ипэшников к властям остались неизменны. Требуют отменить указ № 222 и ввести вместо него патент. Это решение, согласно опросу «Перспективы» поддерживает 79% ИП. Предприниматели также требуют запретить изъятие и конфискацию их товара, снизить штрафы на 50%, ввести мораторий на любые виды проверок на пять лет и т.д.





Также предприниматели недовольны тем, что должны уплачивать взносы в ФСЗН, даже если приостановили свою деятельность. «На наш взгляд, должен быть принцип разумности в данном вопросе для ИП: не работаешь — не платишь!» — говорится в резолюции форму предпринимателей.

Недовольны предприниматели и ситуацией с арендой — они требуют установить барьер для повышения ставок арендной платы и привязать его к инфляции, а также исключить практику привязки договоров аренды к иностранным валютам.

Участники форума требуют не расширять перечень товаров для чипирования или маркировки. И в очередной раз требуют обратить внимание на предпринимателей из Средней Азии , которые, по их мнению, торгуют с нарушением законодательства.

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